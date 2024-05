Nunca hubo bebé: la revelación de Alina Lozano y Jim Velásquez

Hace apenas unos días, Alina Lozano y su pareja, Jim Velásquez, anunciaban felices que su intento por ser padres finalmente iba a ser posible.

Desde sus redes, donde comparten su historia de amor, mostraron sus visitas al hospital, ecografías y demás pasos del proceso. El sueño estaba cada vez más cerca y todo parecía estar encaminados a convertirse en los papás de un bebé en nueve meses. Su diferencia de edad no fue un impedimento para su amor y la edad de Alina, 55, tampoco para tratar de ser madre con Jim.

Sin embargo, el viernes 3 de mayo, con profunda tristeza, la colombiana dio a conocer la más difícil de las noticias. A diferencia de sus otros videos, en este caso predominaba la tristeza ante los inesperados acontecimientos.

“No perdimos el bebé. Nunca hubo bebé”, lee su post en Instagram.

En un video comunicado, la actriz de Pedro El Escamoso reveló todos los detalles. “En la ecografía no salió absolutamente nada, no hay bebé. Vuelvo y les aclaro: no perdimos el bebé, fue algo que no se dio”, explicó con dolor y siempre bajo el apoyo y el abrazo de Jim.

Los doctores les explicaron que a veces hay falsos positivos y ese fue su caso. Hay hormonas que toman las mujeres en este proceso que generan confusión y provocan esos resultados no confiables. Por eso el doctor les anunció que era “prematuro” anunciarlo. Estaban tan emocionados, que prefirieron gritarlo al mundo

“Nos decía que hay casos como en el mío, donde no solamente es que estén los óvulos, la ovodonación, como se llama esto que son los óvulos de una mujer joven que se implantan en la receptora, que en este caso soy yo”, expresó.

Hay tristeza y decepción, además de pocas ganas de volver a intentarlo. Asegura Alina que es demasiado costoso, así que no es seguro que lo retomen. A pesar del dolor, el amor de su pareja está siendo fundamental, al igual que sus ganas de tratarlo por otras vías. “Quiero decirle a Alina que hay muchas otras formas de tener un bebé, no solo por la donación de óvulos y yo no me quiero dar por vencido”, añadió el joven.