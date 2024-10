Nueve acordeoneros serán declarados Reyes Vitalicios

Nueve reconocidos acordeoneros serán declarados Reyes Vitalicios por su talento, creatividad, aportes al concurso de acordeoneros en sus diferentes categorías y entrega total a la música vallenata, a la que a través de su larga carrera le han dado trascendencia y una proyección adecuada.

Así lo determinó la Junta Directiva de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Al respecto el presidente de la Fundación, Rodolfo Molina Araújo, anotó.

Hace 25 años se hicieron los primeros reconocimientos a acordeoneros como Reyes Vitalicios por su inmenso aporte a la música vallenata. La junta directiva sin dudarlo decidió continuar haciéndolo.

Los acordeoneros a quienes en ceremonia especial se les otorgará el título de Reyes Vitalicios son: Ovidio Granados Melo: nació en octubre de 1941 en el corregimiento de Mariangola, sur de Valledupar, es un juglar, compositor, acordeonero y arreglista. Emilio Oviedo Corrales: en el corregimiento de Costilla, jurisdicción de Pelaya (Cesar), nació el 30 de mayo de 1943, conocido como ‘El comandante’, uno de los más experimentados y talentosos acordeoneros del país.

Andrés ‘El Turco Gil Torres: Nació en Villanueva (La Guajira) en Octubre de 1948. Es reconocido por su escuela y agrupación ‘Los niños del Vallenato’.

Emiliano Zuleta Díaz: Nació en Villanueva, La Guajira, 28 de diciembre de 1944, conocido como Emilianito, es compositor y acordeonero. Formó parte de la agrupación Los Hermanos Zuleta, junto a su hermano Poncho Zuleta.

Israel Romero Ospino: Nació en Villanueva, La Guajira, 15 de octubre de 1955, mejor conocido ‘El Pollo Irra’. Es acordeonero y compositor fundador de la agrupación El Binomio de Oro junto al fallecido cantante Rafael Orozco.

Y los fallecidos Florentino Montero, Lizandro Meza Márquez, Juan Humberto Rois Zúñiga y Miguel Ahumada Maya. Cada uno de los mencionados puso su grano de arena para llevar lo más lejos a la música vallenata, la cual desde el año 1968 hasta nuestros días ha tenido al Festival de la Leyenda Vallenata como la mejor vitrina musical de Colombia ante el mundo.

De igual manera, a través de este reconocimiento la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata se une al homenaje que se rendirá en la versión 47 del Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata de San Juan del Cesar, La Guajira, a su hijo y recordado acordeonero Juan Humberto Rois Zúñiga.

Primeros Reyes Vitalicios

En el Festival de la Leyenda Vallenata del año 1999 se hicieron los primeros reconocimientos de Reyes Vitalicios a cinco juglares que de pueblo en pueblo sembraron el amor al folclor vallenato a través de las notas del acordeón y sus cantos.

Ellos fueron los juglares Francisco ‘Pacho’ Rada, Lorenzo Morales, Abel Antonio Villa, Andrés Landero y Antonio ‘Toño’ Salas. Hace 25 años, Telecaribe trasmitió por primera vez el Festival de la Leyenda Vallenata, dando a conocer este acontecimiento folclórico-musical.

Ese año se coronó como Rey Vallenato Hugo Carlos Granados Córdoba, quien estuvo acompañado en la caja por José Jaime ‘JJ’ Murgas Ávila y en la guacharaca Odacyr ‘El Ñeko’ Montenegro.

De esta manera, la noche del sábado primero de mayo de 1999 en la tarima Francisco El Hombre de la plaza Alfonso López, ellos interpretaron el paseo, ‘Las mujeres’ (Isaac Carrillo); el merengue, ‘De hinojos’ (Isaac Carrillo); el son, ‘Amor Irresistible’ (Luis Enrique Martínez) y la puya, ‘La puya’ (Hugo Carlos Granados e Ivo Díaz).

El jurado estuvo integrado por los juglares Francisco ‘Pacho’ Rada, Antonio ‘Toño’ Salas y Lorenzo Morales; el Coronel Ciro Hernando Chitiva y el folclorista Roberto ‘El Turco’ Pavajeau Molina.

No aceptan distinción

Emiliano Zuleta anunció que no aceptará el reconocimiento como rey vitalicio y explicó que nunca buscó títulos en su carrera y que prefiere evitar homenajes o estatuas.

“Después de 65 años de carrera, siento que hice lo que debía hacer y lo hice bien. Me retiré hace cinco años en pleno apogeo, con todas mis capacidades musicales e intelectuales intactas”.

Andrés ‘El Turco’ Gil tampoco acepta este título. “Ser vitalicio no me emociona porque yo no soy partidario de reconocimientos y homenajes. Ahí hay unos grandes que les están haciendo ese reconocimiento y es algo bien merecido. Yo ahí me siento chiquito y por eso me aparto”.

