Norte de Santander presente en el Reinado Nacional del Coco 2025

En la cálida y vibrante Necoclí, Antioquia, las festividades del Reinado Nacional Fiestas del Coco 2025 llegan hoy a su clímax. Entre danzas, trajes deslumbrantes y el eco de las palmas del público, una joven modelo cucuteña, Julieth Paola Rodríguez Romero, brilla como un faro que refleja la diversidad y el orgullo de Norte de Santander.

A sus 23 años, Julieth no es ajena a los reflectores. Con un historial de títulos que incluyen Señorita Cúcuta en el Reinado Nacional del Turismo 2022 y Señorita Norte de Santander en el Festival y Reinado Nacional del Fique del mismo año, demuestra ser una embajadora incansable de su región.

Pero más allá de las coronas y los flashes, la cucuteña es una joven comprometida con su crecimiento personal y profesional. Actualmente cursa séptimo semestre de Administración de Empresas en la Universidad Francisco de Paula Santander, además de ser graduada como Tecnóloga en Gestión Empresarial del Sena.

El camino hacia Necoclí no ha sido fácil, pero Julieth reconoce el motor que la impulsa: su familia.

“He tenido el apoyo de mi familia, que es lo que más me motiva. Ver su felicidad cada vez que logro algo es lo que me hace seguir adelante”, confesó en una entrevista antes de partir al certamen.

Ese amor incondicional se entrelaza con el arduo entrenamiento que recibe en la academia Class Fashion Models, bajo la guía del profesor Xavier Botello y otros expertos en pasarela, protocolo, etiqueta y oratoria.

Una reina entre tradiciones y retos

En Necoclí, la representante de los nortesantandereanos se enfrenta a 19 candidatas provenientes de regiones como Atlántico, Bolívar, Meta y Risaralda.

Durante cinco días, las jóvenes participaron en actividades que reflejaron no solo su belleza física, sino también su inteligencia, carisma y conexión con las raíces culturales de sus departamentos.

La cucuteña de 1.70 metros de estatura, deslumbró en el desfile de traje de fantasía, luciendo un atuendo rojo y negro que rendía homenaje a la bandera de Norte de Santander. La creación, adornada con plumas en los mismos tonos, evocaba fuerza, pasión y elegancia, cualidades que Julieth encarna a la perfección.

Su presentación fue un espectáculo que arrancó aplausos y comentarios de admiración. Sin embargo, el momento más emotivo llegó durante la prueba de talento, donde la joven representó su tierra danzando al ritmo del bambuco ‘Brisas del Pamplonita’.

Su interpretación, cargada de gracia y sentimiento, no solo conquistó al jurado, sino también al público, que ovacionó su impecable desempeño.

Embajadora cultural

Rodríguez deja claro que el modelaje es solo una faceta de su vida. Amante de la danza, la lectura y los paisajes colombianos, encuentra en el arte y la naturaleza una forma de conectar con sus emociones y con el mundo.

“El bailar es algo que me libera y me ayuda a sacar todas esas emociones que a veces nos invaden”, expresó. La joven no solo se dedicó a brillar en las pasarelas, sino también a promover su tierra natal.

En una de sus publicaciones en Instagram escribió: “La belleza de la diversidad cultural se vive en el reinado de Necoclí”, un recordatorio de que cada participante lleva consigo un pedacito de su región y sus tradiciones.

Una experiencia inolvidable

El Reinado Nacional Fiestas del Coco 2025 no solo celebra la belleza, sino también la riqueza cultural y el espíritu de Colombia.

A través de desfiles en traje de baño, carrozas y comparsas, recorridos por los paisajes típicos de Necoclí y pruebas de conocimiento general, las participantes demuestran ser más que rostros bonitos. Con cada paso en la pasarela y cada palabra en las entrevistas, Julieth Paola Rodríguez Romero representa con orgullo y dignidad a Norte de Santander.

Hoy, en la velada de elección y coronación, se espera que la nortesantandereana consiga la victoria, deje en alto el nombre del departamento, y marque una huella imborrable en el corazón de quienes siguieron su travesía.

Julieth es, sin duda, un ejemplo de perseverancia, talento y amor por su tierra, una joven que, con cada uno de sus logros, sigue elevando el nombre de Cúcuta y de su departamento a nuevas alturas

