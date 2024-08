‘Mike Bahia’ cuenta su historia en un documental autobiográfico

En Cali, entre el murmullo de sus calles y el ritmo incesante de su música, ‘Mike Bahía’ emprende un viaje de redescubrimiento y reconciliación.

Su nuevo documental, titulado ‘Calidosa City’, es más que una pieza cinematográfica; es una carta de amor y una búsqueda interna que lo lleva a las raíces de su ser.

Dirigido por ‘Más Juan’ e Iván Vernaza y producido por La Ruta Studio, este proyecto captura la esencia de una ciudad que vibra con vida y que ha moldeado a ‘Bahía’ en la persona y el artista que es hoy.

Desde los primeros minutos del documental, se percibe una atmósfera cargada de nostalgia y reflexión. Las imágenes nos llevan a los rincones más icónicos de Cali: el bullicio del mercado, los colores vibrantes de las casas coloniales, y los sonidos que emergen de cada esquina, desde la salsa que resuena en cada rincón hasta las conversaciones cotidianas de sus habitantes.

A través de estas escenas, el cantante no solo se reconecta con su ciudad natal, sino también con su pasado, ese que en su ajetreada vida de estrella internacional había dejado parcialmente atrás.

En una de las escenas más emotivas del documental, Michael Egred Mejía, nombre de pila del artista, se enfrenta a la cámara con sinceridad brutal: “No le puedo enseñar amor a mi hijo, sino le he dado amor a mis padres como debería y a mis hermanos, a mis amigos, a los que están luchando por esta ciudad. Mi éxito no tiene sentido si no represento el lugar de donde vengo y eso lo cargo por dentro, por eso estoy aquí, porque quiero pedirle perdón a mi ciudad”.

Esas palabras resuenan como una confesión, un reconocimiento de las ausencias y deudas emocionales que han marcado su camino.

La narrativa de ‘Calidosa City’ se entrelaza con anécdotas personales del caleño, mostrando a un hombre que, a pesar de su éxito internacional, sigue buscando respuestas en los lugares donde comenzó todo.

El documental no solo es un testimonio visual de Cali, sino también un comienzo de la próxima producción discográfica de ‘Mike Bahía’.

Al concluir el documental, el espectador queda con la sensación de haber acompañado a ‘Mike’ en un viaje íntimo y profundo.

Cali, con su alma vibrante, es la protagonista silenciosa de esta historia, y a través de ella, el artista de 37 años, se reencuentra consigo mismo, listo para enfrentar un futuro lleno de música, amor y, sobre todo, autenticidad.

