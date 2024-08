Me voy: Andrea Valdiri se niega a hablar de Felipe Saruma en una polémica entrevista

Andrea Valdiri y Felipe Saruma protagonizaron una relación sentimental que generó gran controversia en las redes sociales, desatando una ola de comentarios entre los internautas. A pesar de las críticas, la pareja decidió casarse en 2022. Sin embargo, la relación no cumplió con sus expectativas y, en octubre de 2023, anunciaron su divorcio.

Desde que se conoció la noticia de su separación, ambos hablaron sobre algunos de los motivos que los llevaron a tomar esta decisión, aunque no revelaron muchos detalles. Desde entonces, cada uno ha continuado con su vida por separado.

Aunque ninguno de los dos ha revelado las razones exactas de su separación, se han generado rumores sobre una posible infidelidad por parte de Saruma y una supuesta mala relación entre Valdiri y los padres del creador de contenido. Sin embargo, hasta el momento, los motivos del divorcio siguen siendo un misterio.

La noticia de su separación sorprendió a todos sus seguidores, ya que la pareja parecía tener un matrimonio estable y feliz, según lo mostraban en sus publicaciones en redes sociales.

La reacción de Andrea Valdiri cuando le preguntaron por Felipe Saruma

Hace unos días, en una entrevista para el pódcast de Dimeloking, Andrea Valdiri abordó varios temas sobre su vida privada, su trabajo en las redes sociales y sus relaciones sentimentales. Sin embargo, la conversación tomó un giro polémico cuando la barranquillera se mostró visiblemente molesta al ser cuestionada sobre sus exparejas.

Durante la entrevista, Dimeloking intentó preguntar sobre su ruptura con Felipe Saruma, pero antes de que pudiera terminar la pregunta, Andrea interrumpió para dejar claro que no hablaría sobre los hombres con los que había estado, especialmente sobre su expareja.

“¿Tú me vas a preguntar de la chu… mía o de la carrera? Porque si es así, me paro y me voy. La idea no es hablar de los machos, yo no quiero hacer famoso a más nadie, no tengo que hablar de ningún macho aquí”, dijo notablemente molesta Andrea Valdiri.

Más adelante, Andrea Valdiri subrayó que su relación con Felipe Saruma había terminado en buenos términos y que no veía la necesidad de revelar más detalles al respecto. Explicó que decidió mantener en privado su divorcio para evitar problemas futuros.

“Si hablo, está mal, y si no, también. El tiempo lo dirá todo. Yo corto las cosas de raíz, y mis relaciones no han funcionado. La gente me juzga, pero no se trata de cuánto dura una relación, sino de si me siento feliz. Lo bonito se debe recordar y ya”, concluyó Valdiri sobre el tema.

