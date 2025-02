Lista para cumplirte: Ana del Castillo respondió a contundente propuesta de James Rodríguez

La inconfundible voz de Ana del Castillo podría llegar pronto a oídos del futbolista James Rodríguez en un evento muy especial. Así lo reveló la misma cantante vallenata en el programa ‘Desnúdate con Eva Rey’, donde confesó que el mediocampista del Club León le hizo una solicitud particular: una parranda vallenata privada.

En la entrevista, Del Castillo, conocida por su desparpajo y autenticidad, contó que ha intercambiado mensajes con el ‘10′ colombiano a través de Instagram y que fue él quien expresó su deseo de tenerla cantando en una de sus celebraciones.

“Hemos hablado en Instagram, él quiere una parranda vallenata mía, para que yo cante en una fiesta privada. Es amigo de Wilfran Castillo, hay conexiones, ahí entonces vamos a parrandear cuando él venga”, reveló la cantante con entusiasmo.

Para Ana, esta invitación representa una oportunidad especial, pues además de compartir su música con uno de los deportistas más importantes de Colombia, significaría una especie de regreso a las grandes parrandas que han caracterizado su carrera. Con su característico sentido del humor, no dudó en lanzarle un mensaje directo a James: “Él me lo prometió. No me puede quedar mal James Rodríguez, ya sabes que aquí estoy lista para cumplirte el deseo”, aseguró entre risas.

La periodista Eva Rey no desaprovechó la ocasión para bromear sobre la posibilidad de colarse en la esperada parranda. En medio de la conversación, propuso una idea que combinaba música y periodismo: “Tú parrandeas y yo lo entrevisto”. Pero Ana, fiel a su estilo espontáneo, le mejoró la propuesta: “No, parrandeamos y lo entrevistamos las dos, ebrias con vino”.

Mientras la esperada parranda toma forma, James Rodríguez sigue brillando en la Liga MX con el Club León. Su equipo ha tenido un desempeño sobresaliente en el torneo, sumando 19 puntos de 21 posibles, con seis victorias y un empate. El volante colombiano ha demostrado su vigencia en el fútbol internacional, consolidándose como una pieza clave en el esquema del equipo mexicano.

Por su parte, Ana del Castillo atraviesa un momento de reflexión en su carrera tras un 2024 difícil. En la misma entrevista con Eva Rey, la cantante reconoció que fue un año complicado a nivel personal y profesional, marcado por una relación sentimental con alguien del mismo gremio y la dolorosa pérdida del compositor Omar Geles. “Hice un pare en mi vida. Tuve muchos dolores, muchas situaciones difíciles”, confesó la artista.

