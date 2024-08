La superestrella colombiana, Karol G, está entre las más sonadas del verano 2024

Aunque el verano en buena parte del mundo aún no termina, se encuentra en su último mes, TikTok se adelantó y dio a conocer la lista de las canciones más sonadas en esta época vacacional del año.

Desde el ‘Brat Summer’ hasta los bailes ochenteros, pasando por las estrellas emergentes, el regreso de grandes nombres de la industria o nuevas eras para el pop femenino y emocionantes géneros urbanos, los momentos musicales más importantes del verano saltaron de TikTok a las playlists del mundo.

Este año, el poder latino acaparó la atención de la comunidad global de la famosa red social de origen chino, con artistas como El Alfa y Nfasis, o Luis R Conriquez y Neton Vega, que se colocaron a la par de estrellas internacionales como Karol G o Billie Eilish, y junto a los temas de nuevos talentos como Sabrina Carpenter o LeoStayTrill.

Conozca: ¿Colombia tiene cubierta la demanda de expertos en ciberseguridad?

‘Gata Only’, por su parte, se convirtió no solo en la canción latina más escuchada del año en buena parte del mundo, sino que también encabezó la lista global de TikTok's Songs of the Summer 2024. Los artistas chilenos FloyyMenor y Cris MJ se unieron para crear este éxito, que generó más de 1,6 millones de creaciones en TikTok y con el que lograron convertirse en los primeros chilenos en entrar en el Top 10 de Billboard desde 1999.

"Me siento muy contento con todo lo que se ha podido lograr con 'Gata Only'", afirmó FloyyMenor.

"Sabía desde un inicio que esta canción sería un hit mundial y su éxito me llena de orgullo. Agradezco a la comunidad de TikTok por ayudar a que la canción llegue a una audiencia global", añadió.

Es indudable que TikTok creó una plataforma para que los grandes artistas del mundo conecten con sus fans, pero además, una excelente alternativa para los artistas emergentes de todo el mundo que quieren dar a conocer su propuesta y lanzar sus carreras y conectar con el mundo entero.

"Una vez más, la lista de Songs of the Summer de TikTok demuestra de forma maravillosa cómo la magia de nuestra plataforma ayuda a nuestra comunidad global a descubrir y promocionar una diversa gama de artistas de increíble talento y su música", afirmó Ole Obermann, global head of Music Business Development de TikTok.

Y agregó, "La música latina es uno de los géneros más populares en TikTok, así que no es ninguna sorpresa ver a ‘Gata Only’ encabezando nuestra lista global, junto a otros increíbles artistas emergentes como Sevdaliza y Tommy Richman, o a superestrellas como la colombiana Karol G. Esta lista es la prueba de que tanto los artistas nuevos como los emergentes de todos los géneros, de cualquier parte del mundo, pueden conectar con más de mil millones de fans de la música en TikTok cada día, construir sus carreras e impactar en la cultura musical de todo el planeta".

Lea aquí: En Cúcuta, cada 8 días matan a una mujer

El top 10

La Songs of the Summer 2024 (Top 10 global) la encabeza ‘Gata Only’ de FloyyMenor & Cris Mj, seguida de ‘Nasty’ de Tinashe, ‘Millon dollar baby’ de Tommy Richman, ‘Birds of a feather de Billie Eilish y ‘Alibi’ de Pabllo Vittar & Yseult, son las primeras cinco canciones más escuchadas en el verano.

La sexta canción fue ‘Please Please Please’ de Sabrina Carpenter; en el séptimo lugar ‘Este’ de El Alfa, Nfasis. En el octavo lugar ‘Tell Ur Girlfriend’ de Lay Bankz, seguida de ‘Si no quieres No’ de Luis R Conriquez y Neton Vega, mientras que el top diez lo completó ‘ Si antes te hubiera conocido’ de Karol G.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion