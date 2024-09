La historia detrás del nuevo álbum de Andrés Cepeda: “recuerdos de mamá

Los recuerdos siguen vivos en Andrés Cepeda. En especial, cuando en los años ochenta acompañaba a su mamá en un recorrido que cruzaba la ciudad desde el norte hasta el centro de Bogotá para buscar el número de sus asientos y disfrutar de la nutrida programación musical que siempre ha ofrecido el histórico Teatro Colón.

Así, ella sembró en Andrés la pasión por la música. Infortunadamente, una enfermedad hizo que ella partiera pronto de esta tierra, sin tener la oportunidad de ver a su hijo como uno de los más importantes artistas del país, con una vigencia en los escenarios que llega a los 30 años de actividad artística y que continúa, no para, y ya cuenta con 13 nuevas canciones que harán parte de su próximo trabajo discográfico, titulado ‘Bogotá’: una declaración de amor a la ciudad que lo ha visto brillar con luz propia, y que lo acogerá en su próximo concierto el 13 de diciembre en el estadio El Campín, otro de esos grandes retos que Cepeda acostumbra.

Lea aquí: Ministerio de la Igualdad sigue crudo en ejecución, ¿qué pasa?

De su nuevo álbum ya ha presentado un par de canciones, pero ahora lanzó el tema que le da título a su próximo disco, ‘Bogotá’, que es un hermoso homenaje a aquellas tardes y veladas que pasaba en el Teatro Colón de Bogotá junto a su mamá disfrutando de diversas manifestaciones musicales, y donde ella siempre quiso ver triunfar a su pequeño Andrés.

¿Cómo ha sentido la reacción de sus seguidores frente a la canción y el video de ‘Bogotá’?

-Maravillosa, he recibido una gran cantidad de mensajes, muchísima gente que se sintió tocada por la canción. Ha sido muy bonito.

Por las distintas redes sociales la gente me ha ido contando las anécdotas y las nostalgias que le produce la canción, lo que me tiene mucho más emocionado.

¿Cómo tomó la decisión de lanzar una canción tan personal como ‘Bogotá’, con su letra?

La canción tiene algunos años. Nació cuando regresé a vivir a la casa donde había nacido y crecí. Llegamos con mi esposa con gran alegría, gran ilusión, qué lugar tan lindo, pero me encontré con la ausencia de mi madre.

En medio de las emociones encontradas, anoté un par de líneas, frases y una idea melódica en un cuaderno y ya. Pasaron unos buenos años y fue cuando arranqué la producción de lo que será mi próximo álbum, ‘Bogotá’, que surgió con la idea de tener sólo canciones que tengan que ver con Bogotá, y buscando cosas, me encontré con esas líneas, y las encontré perfectas para el disco. Como no tenía coro, ahí lo hicimos completamente Bogotá.

Le puede interesar: 19 días de cierre continuo en el Cementerio de Cúcuta por nueva intervención forense

Una declaración de amor a su ciudad…

-Por eso la canción corresponde al álbum, porque es un canto para ver la ciudad con ojos de nostalgia amorosa con ese ambiente gris y lluvioso, como con un manto melancólico, y a mí la ciudad me sabe a eso. Conecta emocionalmente con lo que para mí significa Bogotá.

Un video con imágenes de su infancia y grabado en el propio Teatro Colón…

-Queríamos hacer el video allí porque era el lugar soñado de la música cuando estaba creciendo, mi mamá hubiera sido muy feliz viéndome cantar en ese teatro pero infortunadamente no alcanzó. Es muy importante para mí porque está completamente asociado a ese tipo de recuerdos y esos nacientes deseos de hacer música.

¿Y el video con muchas imágenes de su infancia?

-Cuando regresé a la casa de mi infancia me encontré con el baúl de las latas con las cintas de video de mi padre, que era muy aficionado al video con sus cámaras de 8 MM y 16 MM, y documentó buena parte de la vida familiar, entonces ahí estaban las primeras comuniones, bodas de mis hermanos, los trasteos, toda la ilusión, los momentos con mi mamá, de música de fiesta. Había mucho material.

Ha cumplido en varias oportunidades ese sueño de tocar su música en el Teatro Colón…

-Así es. Hemos grabado allí dos álbumes importantes, ‘Siempre queda una canción’, que fue uno de los primeros conciertos en vivo de un artista colombiano que se lanza en formato DVD, y recientemente ‘Guitarra y voz’.

¿Qué tal la experiencia de crear las canciones de un álbum bajo una temática como es el caso de ‘Bogotá’?

-Siempre había sido al revés, teniendo una serie de canciones buscábamos el nombre del disco. La idea es hacer un disco todo sobre Bogotá, con canciones sobre mi vivencia de la ciudad. Me gustó mucho el reto, y fueron apareciendo con cierta facilidad, ya existían dos que más o menos estaban escritas, y otras que hicimos sobre la marcha.

¿Muchos de esos cuadernos donde va anotando las ideas?

-Hay varios cuadernos que siempre es bueno consultar, porque lo que quizás ayer no funcionaba del todo, quizás hoy sí. Una idea que ayer no prosperó quizás ilumine a una nueva.

Pero principalmente para este álbum, salí a darle vueltas a la ciudad para visitar esos lugares que me traían recuerdos, que empiezan a desfilar inmediatamente cuando uno llega a esos sitios, por lo que te das cuenta de un montón de historias que quizás, o faltó contar completas o que no se habían contado. Hay historias de todas las épocas.

Dicta el poema de Félix Grande: ‘Nunca vuelvas a donde fuiste feliz’...

-Eso me ocurrió y es cierto, porque uno no puede comparar los recuerdos con el hoy, el paso del tiempo hace su labor. Me ocurrió al volver a mi casa, encontrarme con ella, con el barrio, los árboles, pero no estaba mi familia, y así es el tiempo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion