¿Karol G le envió una canción a Nicolás Maduro?

Tras las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de que la artista colombiana Karol G supuestamente le había enviado una canción para su campaña presidencial, el equipo de trabajo de la cantante antioqueña reaccionó.

Se contactó directamente al grupo de trabajo de Karol G para indagar sobre los hechos, que fueron totalmente desmentidos. “No son ciertas las aseveraciones de políticos o partidos políticos que han mencionado que Karol ha enviado canciones para campañas”, respondieron enfáticamente.

Agregaron que “la música de Karol nunca ha sido usada con esos propósitos. Desmentimos esas aseveraciones”.

La artista nacida en Medellín y actualmente en Europa con el tour Mañana será bonito, siempre ha estado alejada de los temas políticos y siempre ha evitado expresarse en ese sentido.

Nicolás Maduro también había dicho que la pieza musical será estrenada en los próximos días. Incluso mostró un paso que tiene preparado para lo anterior: “mira, ya ensayé el baile”, mencionó. Durante un discurso, el presidente-candidato había expresado que “Karol G me mandó una canción para mi campaña”.

Maduro sostuvo, “porque aquí me conocen como el gallo pinto, pero en el exterior me están diciendo Nicol G, no sé porque (...)”.

No es la primera vez que Maduro usa el nombre de la popular Bichota en sus manifestaciones públicas. Hace un par de semanas bailó junto al gobernador del estado de Carabobo, Rafeal Lacava, al ritmo de la canción Amargura.

Tomado de El Colombiano.

