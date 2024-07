Karol G conquistó el Santiago Bernabéu en la primera de sus 4 citas en Madrid

La cantante Karol G (Medellín, 33 años) ha conquistado este sábado 20 de julio el Santiago Bernabéu con su gira 'Mañana será bonito' en el primero de sus cuatro días sold out. Conocida como una de las precursoras del reggaeton con letras que reivindican a las mujeres y no hacen alusión a términos sexistas, ha conseguido lo que nadie hasta ahora: llenar cuatro citas consecutivas en el estadio madridista con 240.000 tickets vendidos.

Con un repertorio conformado por más de una treintena de canciones, divididas en tres sets, Karol G dio el pistoletazo de salida pasadas las 21.00 horas con 'TQG', en colaboración con Shakira, a un conciertos marcado por las animaciones de "Carolina", acompañado de sirenas y animales hinchables sobre el escenario, así como fuego y bailes enérgicos.

'Besties', 'Mi cama' y 'El barco' resonaron seguidamente en el estadio, esta última, una de las piezas favoritas de Karol G, tal y como destacaba ante sus fans. 'X si volvemos', todo un éxito cantado junto con Romeo Santos, que finalizó con un "hoy es noche de sexo y voy a cumplir tu fantasía".

Lea aquí: Estos fueron los crímenes por los que condenaron a 'Tatuajes' a 25 años de cárcel

"Se supone que fueron ustedes los que pusieron como número uno la próxima canción", anunciaba Karol G antes de interpretar su siguiente hit, nada más y nada menos que 'Tusa', el exitazo que se hizo viral durante la pandemia hecho en colaboración con Nicki Minaj; una canción que protagonizó uno de los primeros momentos más especiales de la noche.

'BichotaG' tambien levantó al público de las gradas, una de sus canciones más famosas y recientes, que simboliza el fenómeno de masas en el que se ha convertido a nivel mundial, ser "una bichota" ya tiene su propio significado. "Se la dedico a todas las reinas mamasotas", anunciaba Karol G antes de la misma.

Con su "salgo acicala' de pie' a tope" retumbaba el Bernabéu, para acto seguido pasar a 'El Makinon', otra de las piezas favoritas del público, ataviado de vestimentas rosas, purpurina y sombreros de cowboy, de color rosa y con purpurina también.

Con la canción 'Carolina', su favorita, la artista descubría a su público su nombre: "Mucho gusto, me llamo Carolina", decía irónica.

Conozca: Presidente Petro ya instaló la nueva legislatura en el Congreso

"Sé que en España les encanta el perreito, vamos a poner como que estamos en una discoteca", aseguraba la artista antes de cantar 'Gatúbela', que interpreta originariamente con Edwin Vázquez Vega, un hit que rompió con la estética que tuvo el concierto hasta entonces. De este modo, los colores pastel que predominan en el disco (Mañana será bonito, 2023) y que marcó el inicio del concierto dieron paso a un rojo pasión que iluminó el escenario.

En ese momento, interpretó una de sus canciones más antiguas, 'A ella' de 2017, para después entonar 'TA OK', 'OCEAN', 'Pero tú' y 'Mercurio'.

”Hay una Bichota en cada una de ustedes”

El tercer set fue inaugurado con otro de sus vídeos animados en los que sale Carolina y con el que anima a las mujeres a empoderarse: "Hay una bichota en cada una ustedes, tienen que encontrarla como hizo Carolina".

Tampoco faltó su nuevo single 'Si antes te hubiera conocido', canción que no aparecía en el repertorio pero que la artista colombiana regaló a los 65.000 asistentes de este sábado: "Nunca la he cantado en España".

Le puede interesar: La primera dama Verónica Alcocer, brilló por su ausencia en los eventos del 20 de julio

'Mi ex tenía razón' ha sido otra de las canciones con las que el público más se ha identificado, que todos cantaron al unísono junto con la artista, quien posó en solitario en el extremo de la pasarela, en forma de flor, y cantó con uno de los atuendos protagonistas del concierto, el sombrero. En ese momento, Karol G se mimetizó con sus fans, que en su mayoría llevaban el famoso sombrero de cowboy que aparece en el videoclip de esta canción.

Karol G --quien tiene tres álbumes (Unstoppable, 2017) (Ocean, 2019), (KG0516, 2021) y (Mañana será bonito, 2023)-- ha cerrado este primer día de conciertos en Madrid con 'Mamiii' y 'Provenza' o 'S91''.

Este último reza 'quieren ser como yo, ya los vi pero el flow no está a la venta', incorporado al repertorio expresamente por ser "España". "La guardé para aquí", apostillaba la artista antes de cantarla. También sorprendió al público cuando sacó una bandera de España y se la puso sobre los hombros, no sin antes saludar a sus compatriotas, muy numerosos en el concierto.

Hemos venido en familia

Entérese: Cúcuta Deportivo comienza el segundo semestre con la obligación de ser campeón

A esta primera cita en Madrid ha acudido público muy variado, gente joven y familias. Los hombres llevaban decorada la cara con purpurina, al igual que muchas de las chicas asistentes.

"Llevamos gorros al estilo de 'Pasión de Gavilanes', por la canción 'Mi ex tenía razón', donde Karol G lleva un gorro transparente. Tenemos expectativas muy buenas, es maravillosa y canta muy bien. Hemos venido en familia y está mi padre también. Va a cantar y va a bailar también", indicaba Marta a Europa Presa antes del concierto.

"Somos de Medellín, hubo mucho boom en Medellín con Karol G y hoy estamos a 20 de julio, que se celebra además la independencia de Colombia", aseguraban por su parte Catalina y Manuela, justo a las puertas del recinto.

Ana, una joven que no vestía de rosa ni llevaba purpurina encima, portaba, sin embargo, unos enromes aros con una palabra, en cada uno, grabada en su interior: 'Bichota'. "Me lo regalaron en un cumpleaños hace un par de años, me lo he puesto varias veces pero hacía mucho tiempo que no me los ponía", explicaba.

La 'Bichota' volverá a llenar mañana, pasado y pasado mañana el Santiago Bernabéu, en esta "mini gira" por España.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion