Juntanzas polifónicas 2024: Cúcuta se une a la cultura de paz con arte y diálogo comunitario

Las Juntanzas Polifónicas por La Paz, impulsadas por la Corporación Colombiana de Teatro y su directora, Patricia Ariza, llegan a Cúcuta el 10 y 11 de noviembre, en colaboración con la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. Un esfuerzo que abordará cuatro importantes eventos en Popayán, Cúcuta, Caucasia y San José de Guaviare.

El encuentro iniciará en la capital nortesantandereana, donde contará con actividades en el Teatro Municipal y el Centro Cultural Quinta Teresa. Durante estos dos días, habrá danza, poesía, narración oral, rap y teatro, todo lo anterior de manera gratuita, además podrán encontrar ponencias e intervenciones de víctimas del conflicto, firmantes del Acuerdo de Paz, y líderes de organizaciones sociales y culturales.

Al evento asistirán figuras como el alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo Peñaloza, el senador Gabriel Becerra Yáñez, y la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas.

El cierre de la primera jornada estará a cargo del grupo Tramaluna Teatro, que presentará la obra Soldados , dirigida por Patricia Ariza, mientras que el 11 de noviembre concluirá con un concierto por la paz de 5ta Con 5ta Crew y el músico tradicional Trino Ortega, quienes interpretarán temas como Hijos de montaña y Caminante .

Los municipios priorizados para este evento incluyen Ocaña, Hacarí, Sardinata, San Calixto, El Tarra, Tibú, Teorama, Convención y El Carmen. Cada actividad cultural y de reflexión en torno a la paz tiene el propósito de ofrecer un espacio de diálogo en el que todos los asistentes puedan participar y contribuir a la creación de una cultura de paz desde sus territorios.

Las Juntanzas Polifónicas tienen un enfoque cultural, pedagógico y reflexivo sobre la paz y la educación. Además de Cúcuta, los próximos encuentros serán el 22 y 23 de noviembre en Caucasia y el 2 y 3 de diciembre en San José del Guaviare, permitiendo que las voces de cada región resuenen en un ejercicio colectivo y artístico que combate discursos de odio y fomento. la reconciliación.

"Estamos convencidos de que socializar la paz desde la cultura y contribuir a la construcción de una cultura de paz desde los territorios es esencial. Convocamos a líderes, artistas, víctimas y firmantes del acuerdo para construir juntos un camino de reconciliación y tolerancia," expresó Patricia Ariza, quien recientemente fue galardonada con el premio Vida y Obra por su incansable aporte a la cultura de paz.

Apoyadas por la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y organizadas por la Corporación Colombiana de Teatro, estas Juntanzas buscan, además, la no estigmatización, la no discriminación y la no repetición de hechos violentos, fortaleciendo la paz como parte esencial del relato nacional.

