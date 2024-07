Jimin de BTS presenta Muse, su segundo álbum en solitario

Redacción: Cynthia OsCor- Periodista cultural Asiática

Después de Face su debut en solitario, Jimin, integrante de BTS, aun prestando su servicio militar, dio a conocer su nuevo álbum, el cual lleva el nombre de Muse.

Con una dulce voz que se involucra en el pop y el R&B, el álbum nos lleva por un viaje de descubrimiento personal donde el amor, la unión y el baile se convierte en un camino lirico. El álbum contiene 7 pistas, iniciado con Rebirth (Intro) que, aunque dura menos de tres minutos, es un abrebocas tipo balada que empieza a adentrarte en un paraíso musical.

Seguido por una conexión que inicia con Interlude: Showtime que nos lleva al video de Smeraldo Garden MArching Band, puesto que el video subido en el canal oficial comienza con ese toque de circo, diversión y aventura, y si se escucha en orden estas dos canciones el cerebro directamente conecta con el MV que en la plataforma de YouTube ya cuenta con más de 17 millones de reproducciones.

Luego nos conecta con una canción de pop ideal para bailar junto a aquella persona especial que luego de una cena puede ser el momento ideal para confesar su amor, esta canción se llama Slow Dance. Es la colaboración que lleva el álbum junto a Sofia Carson, actriz, bailarina, cantante y compositora estadounidense de ascendencia colombiana, que llego a la fama gracias a Disney y que con su suave voz otorga una aceptación a los sentimientos que se expresan en el sencillo.

Con Be Mine, el oyente podrá por medio del pop dance adentrarse en la pista de baile, junto a ritmos electrónicos que poco se retiran de la memoria, para así llegar a Who, cuyo video vio la luz al mismo tiempo que el álbum y que rápidamente en YouTube obtuvo en 45 minutos o menos un millón de reproducciones.

Who cuenta la historia de un enamorado de la vida y de aquella persona especial que aún no ha descubierto, pero que piensa en ella hasta en sus sueños el R&B, las notas dulces, una voz que cuenta el momento exacto en que el corazón implora por su amada logra llenar de sentimiento inexplicable al oyente. Para finalizar con la última canción Closer Than This, este sencillo ya se había presentado anteriormente, justo antes que Jimin emprendiera el viaje a prestar el servicio militar obligatorio en su natal Corea, entregando sus más sinceros sentimientos a Army, como se hace llamar los seguidores de BTS.

Este álbum desde su pre ambulo ha estado en la cima de las listas musicales y siendo #1 en diferentes países en aplicaciones de streaming como Spotify y Apple Music, se espera que ahora que el álbum completo salió los récords se multipliquen.

