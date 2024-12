Feid, el rey de Spotify en 2024

Por segundo año consecutivo, Feid se posiciona en el top 10 de los artistas más escuchados en el mundo con más de ocho mil millones de reproducciones. Y vaya que fue un gran año para él con hitos como el lanzamiento de ‘Ferxxocalipsis’ que ha desembocado una exitosa gira a nivel mundial.

Su crecimiento promedio anual durante los últimos cuatro años ha sido del 139%, reflejando una expansión constante y significativa en su popularidad.

Lea ademàs: Juan Eduardo Jaramillo se despide de Noticias RCN

La Bichota, Karol G, también hace parte de los artistas más escuchados este año, ubicándose en la posición #16 con más de 7 mil millones de reproducciones y siendo entonces la única mujer latina y colombiana que se encuentra en el top 20.

La canción más reproducida en 2024 es ‘Espresso’ de Sabrina Carpenter, con más de 1,6 mil millones de reproducciones, seguida por ‘Beautiful Things’ de Benson Boone, seguida de ‘Birds of a feather’ de Billie Eilish, ‘Gata Only’ de FloyyMenor, Cris Mj y ‘Lose Control’ de Teddy Swims.

El álbum más reproducido en el 2024 es ‘The tortured poets department: The anthology’ de Taylor Swift, seguido de ‘Hit me hard and soft’ de Billie Eilish. En tercer lugar se sitúa ‘Short n’ Sweet’ de Sabrina Carpenter y en cuarto y quinto lugar ‘Mañana será bonito’ de Karol G y ‘Eternal sunshine’ de Ariana Grande.

En Colombia

Feid lidera como el artista más escuchado en Colombia, triunfo que se suma al hecho de que ha ocupado la posición número nueve entre los artistas latinos más escuchados en Spotify entre el 2020 y 2023.

Blessd, como representante del reggaetón colombiano, se posiciona en el tercer lugar, destacando su ascenso como una de las nuevas voces más relevantes de la música urbana, mientras que Karol G, en el cuarto lugar, reafirma su estatus como una de las artistas más influyentes en Colombia y a nivel internacional.

Le puede interesar: Los artistas colombianos que fallecieron en el 2024

Bad Bunny ocupa el segundo lugar, mostrando su dominio en el mercado colombiano y su impacto como una figura clave en el panorama global del reguetón y trap latino.

Particularmente, este año la rompió con el tour de su álbum ‘Mañana será bonito’, producción que recientemente ganó un Grammy Latino en la categoría de ‘Mejor álbum urbano’.

Myke Towers, en el quinto lugar demuestra su popularidad en Colombia con canciones que fusionan lírica y ritmos pegajosos, conquistando tanto a nuevos como a viejos fans. Ryan Castro, conocido como ‘El Cantante del Ghetto’ se consolida en la posición número seis como uno de los artistas locales más queridos por su flow fresco y callejero, y su versatilidad.

Anuel AA, sigue siendo una figura clave del trap latino, manteniendo su relevancia dentro del público colombiano y por segundo año consecutivo, ocupa un lugar en las listas de Colombia, este año, como séptimo artista.

Maluma, continúa siendo uno de los íconos más reconocidos de la música latina y alcanza el puesto número ocho, con una sólida base en el territorio colombiano. Su álbum ‘Don Juan’ fue un hito importante para él en este año. Rauw Alejandro estña el noveno lugar y confirma su impacto en Colombia con su característico estilo que mezcla reguetón y pop.

J Balvin, cada segundo, 140 canciones Balvin se reproducen en Spotify, así que sigue siendo una referencia en la música urbana colombiana y global. Este año regresó pisando fuerte con el lanzamiento de su más reciente álbum ‘Rayo’ y alcanzando la posición número diez#10, entre los más escuchados en el país.

Entre las canciones más reproducidas por los colombianos se encuentra ‘Luna’ de Feid con más de 94 millones de reproducciones, seguida por ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums con más de 72 millones de reproducciones, ‘Perro negro’ de Bad Bunny y Feid con más de 53 millones de reproducciones, ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ de Karol G con más de 46 millones de reproducciones, artista que repite en el quinto lugar con ‘Amargura’ con más de 43 millones de reproducciones.

Lea aquí: Se estrenó la serie basada en el robo real más dulce de la historia

En el sexto lugar se encuentra ‘Según Quién’ de Maluma y Carin Leon con más de 42 millones de reproducciones, seguida por ‘Cual es esa’ de Feid y Pirlo con 42 millones de reproducciones, y en el octavo lugar reaparece Karol G con ‘Qlona’ junto a Peso Pluma con 42 millones de reproducciones.

El top 10 lo cierra ‘Si sabe Ferxxo’ de Blessd y Feid con más de 41 millones de reproducciones y ‘La Diabla’ de Xavi con más de 39 millones de reproducciones.

En cuanto a álbumes, la lista la encabeza ‘Mañana será bonito’ de Karol G, seguida por su actual pareja sentimental, Feid con ‘Ferxxocalipsis’, seguidos por Bad Bunny con ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’, y nuevamente Feid con ‘Feliz cumpleaños Ferxxo te pirateamos el álbum’ y el top cinco lo cierra Bad Bunny con ‘Un Verano Sin Ti’.

En el sexto lugar ‘Si sabe’ de Blessd, con Feid nuevamente en el séptimo y octavo lugar con ‘Inter Shibuya’ y ‘Mor, No Le Temas a La Oscuridad’, mientras que en el cierre, por tercera ocasión aparece Bad Bunny por tercera ocasión con ‘Yhlqmdlg’, mientras que el décimo lugar la única propuesta pop-rock de la lista con ‘Balas Perdidas’ de Mora.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion