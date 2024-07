Deadpool & Wolverine lleva a Marvel a la cima del cine: es el estreno más exitoso de 2024

Después del boom e impacto que tuvo la cinta animada Intensamente 2 era osado pensar en que otra película la pudiera superar en taquilla, por lo menos en recaudación en su primera semana en cartelera,

El hito lo consiguió Deadpool & Wolverine, la producción de Marvel protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, que se estrenó el pasado jueves 25 de julio y que recaudó 211 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana de exhibición, cifra que la ubica como el sexto lanzamiento más grande de la historia, según informó Variety, además de ser el estreno más exitoso del año y el mayor en la categoría de películas clasificadas como R (para adultos).

Estos son los cinco estrenos, en su primer fin de semana, más taquilleros en 2024:

1. Deadpool & Wolverine

2. Mi villano favorito 4

3. Intensamente 2

4. Twisters

5. Inmaculate

Tras recoger los datos en otros países, los productores informaron que la cinta de superhéroes logró una taquilla mundial, en sus tres primeros días, de $444.3 millones de dólares, uno de los registros más latos de los últimos años. Superó a Avatar: The Way of Water (Avatar: El camino del agua).

En sus primeros tres días de estreno, comparado con los grandes éxitos del cine, la película se ubicó por encima de títulos icónicos como Avengers: Endgame ($357 millones), Spider-Man: No Way Home ($260 millones) y Avengers: Infinity War ($257 millones).

El filme, dirigido por Shawn Levy, se convirtió en la sexta película de todos los tiempos con la mayor recaudación en su primer fin de semana en cartelera, por encima de la icónica Jurassic World, que se estrenó en el año 2015, con 208,8 millones de dólares.

Ese top está liderado por Avenger Endgame e Infinity War, dos películas de Star Wars: The Force Awakens (El despertar de la Fuerza) y The Last Jedi (Los últimos jedi). La única en esa alista que no hace parte de la franquicia de Disney es Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), estrenada por Sony y producida por Marvel Studios.

Por lo visto en las salas de cines y la compra anticipada de boletas, Deadpool & Wolverine seguirá superando registros de taquilla y le darán la razón al actor y productor Ryan Reynolds, que fue el que se empecinó en hacer una tercera cinta sobre este particular antihéroes que ha cautivado al público.

