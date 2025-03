Dan nuevo plazo para reorganizar concierto de Shakira en Medellín

La Superintendencia de Industria y Comercio amplió el plazo que había otorgado para reprogramar el concierto de Shakira en Medellín, previsto inicialmente para el lunes 24 de febrero.



En una resolución del pasado 25 de febrero, el ente regulador, pidió a ticket colombia y a promotora colombia, informar claramente la nueva fecha del concierto antes del 28 de febrero de 2025 y modificar y detallar el proceso de devolución del dinero, asegurando que todos los métodos de pago sean cubiertos.



Sin embargo, este viernes se volvió a pronunciar y explicó los organizadores solicitaron una prórroga para su cumplimiento, argumentando que la reprogramación del evento requiere un complejo despliegue logístico y la coordinación de todos los intervinientes.



Así mismo, indicó que la solicitud de prórroga obedece a que no ha sido posible concertar una fecha entre todos los actores involucrados en la planeación del evento, especialmente por la agenda de la artista. Por eso, y luego de aceptar la solicitud, la Superintendencia de Industria y Comercio amplió el plazo hasta el 20 de marzo de 2025.

Shakira compartió a través de su cuenta en X un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores en Medellín, luego de que se confirmara la cancelación de su esperado concierto en el Estadio Atanasio Girardot.



La artista barranquillera expresó su tristeza por no poder presentarse ante su público en esta ciudad, indicando que le “duele mucho” no poder subir al escenario y cantar para el público paisa “con las ganas que tenía".



La intérprete también lamentó el inconveniente, especialmente para quienes ya habían viajado para asistir al evento, y aseguró que la situación escapa de su control y del de su equipo de producción.



Shakira destacó que sus hijos estaban emocionados por conocer Medellín y ella por "reencontrarse con ustedes y compartir todas las sorpresas que les tenía preparadas".



Aunque la fecha fue cancelada, la artista prometió que están trabajando para encontrar una nueva oportunidad para celebrar juntos, agradeciendo siempre el "apoyo incondicional" de sus seguidores.



La cancelación del concierto fue atribuida a problemas logísticos y de montaje del escenario. Según un comunicado de Páramo Presenta, la empresa encargada de la gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”, el techo del escenario sufrió un daño durante el proceso de montaje, lo que representa un riesgo para la seguridad de la artista, su equipo y el público.



La cancelación se suma a otros imprevistos que ha tenido que enfrentar la gira. El concierto originalmente programado para el 23 de febrero también fue aplazado debido a problemas de logística, convirtiéndose en la segunda vez que se reprograma una fecha de este tour.

