Cristian Gamero, el actor español que quiere quedarse en Colombia

La novela histórica La Pola, de 2011 le abrió la puerta en la televisión colombiana a muchos actores españoles, varios de los cuales se quedaron en el país.

El nombre más recordado es el de Emmanuel Esparza, que desde entonces ha estado como protagonista de seis dramatizados criollos, además de su presencia en el reality Master Chef Celebrity.

Por estos días, otro español, Cristian Gamero, se roba el protagonismo en la TV nacional como actor principal de la telenovela Escupiré sobre tu tumba, que Caracol emite a ñas 9:30 p.m.

“Llegué al proyecto gracias a Essined Aponte, la protagonista, ella estaba en el dramatizado y me comentó que estaban buscando un español de mi perfil, yo estaba grabando en México El señor de los cielos, estaba superagobiado con el rodaje y grabé el casting para Escupiré a las diez de la noche, casi oscuras, de esas pruebas que dices no quedo y a las cuatro días me dicen que debo volar a Colombia a un casting final y quedo en la historia”, cuenta Cristian, que justo este fin de semana regresa a México, donde vive hace nueve años.

El actor, que ha trabajado en México, España y ahora en Colombia, dice que Escupiré sobre tu tumba ha sido de sus proyectos más complicados. “Tenía muchas escenas, era un narcotraficante muy agresivo, que debía meterse en una familia poderosa e imitar ser de clase alta”.

Rodó en Barranquilla, Cartagena y Bogotá. De Colombia, donde se quedó varias semanas de turista tras el rodaje, dice que le encanta la sencillez de la gente, el acento y la comida, en especial la arepa de chócolo y la bandeja paisa.

Sobre su proceso como actor recuerda que de pequeño se encerraba en el cuarto a imitar a los personajes de las películas, “pero vengo de una ciudad muy pequeña, de Huelva, con no más de 150.000 habitantes, y no hay escuelas de interpretación”.

Estuvo en el ejército, fue boxeador e hizo algunas cosas de modelo.

Su primera experiencia como actor fue en un casting que presentó en Madrid para una película, “pero no quedé y ahí fue cuando comencé a estudiar. Fue muy duro, inicié de cero, no sabía nada de dramaturgia, no había leído obras literarias, pero logre un crecimiento acelerado”, cuenta el actor, que se define como una persona luchadora, “trabajo mucho y me esfuerzo más”.

Antes de regresar a México, donde en abril grabará una cinta de terror, presentó varios casting en Colombia con la idea de regresar lo más pronto al país y seguir el camino que trazó su amigo Emmanuel Esparza.

Cristian también se quiere sumar a otros colegas suyos como Pablo Espinosa, Rafael Tobia Manuel Navarro que llegaron al país a hacer un personaje y terminaron vinculados a otros proyectos.

O seguir el camino que marcó Alicia del Carpio, una española que es una de las fundadoras de la televisión en Colombia con la comedia Yo y tu.

