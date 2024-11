Bad Bunny envió un mensaje a Puerto Rico tras la victoria de Trump: se vale estar triste, se vale sentirse desanimado

Bad Bunny se pronunció en sus redes sociales para enviarle un mensaje a Puerto Rico, sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en las que ganó Donald Trump.

Benito Antonio Martínez Ocasio, quien apoyaba a Kamala Harris, contó que está triste por el resultado electoral, pues no esperaba tal victoria del republicano.

“Hoy más que nunca me siento orgulloso de quien soy, de mis acciones y del amor que le tengo a mi tierra. Se vale estar triste, se vale sentirse desanimado, pues entiendo la frustración que sentimos muchos. A mí también me preocupa el futuro de Puerto Rico y a los daños que se pudiera enfrentar en los próximos años, por eso me expreso y no dejaré de hacerlo. Pero yo aún sigo con esperanza porque cada vez son más los que despiertan y se unen a quienes sueñan y luchan por un mejor Puerto Rico. Aquí seguimos, no nos quitamos. Con la frente en alto y sobre todo con la conciencia tranquila” inició escribiendo el conejo malo.

El intérprete de Tití me preguntó agregó que, pese a los resultados, seguirá luchando por los derechos de los puertorriqueños a través de su influencia.

“Hay que seguir educando, seguir luchando por el país que nos merecemos. Gente, nada fue en vano. Con amor y paciencia se educa. Aquí seguiremos alzando nuestra voz y defendiendo nuestra tierra. Gobierne quien gobierne, yo siempre he estado y estará a la disposición y listo para aportar a mi país como siempre he hecho. Gobierne quien gobierne, estaremos atentos fiscalizando, y velando porque las cosas se hagan bien y no esperaremos 4 años para enfrentar a cualquiera que lo haga mal”, señaló el cantante.

“Al pueblo nos toca defender lo nuestro. El pueblo cambió y se siente. Luma se tiene que ir, no se olviden de eso. La CEE tiene que desde ya trabajar en mejorar su sistema que claramente fue un fracaso dejando muchas dudas y un mal sabor antidemocrático. A los miles de funcionarios que defendieron los votos y la democracia, independientemente de las ideologías, Muchas gracias. Puerto Rico, Te amo. Seguimos aquí, no nos quitamos”, puntualizó.