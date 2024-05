Sector minero celebra decisión de la Corte de mantener deducibilidad de regalías

El sector minero celebró la decisión de la Corte Constitucional de negar la solicitud de incidente fiscal que pidió el Gobierno Nacional, luego de que se declarara la inexequibilidad de un artículo de la reforma tributaria que prohibía deducir las regalías del impuesto sobre la renta.

Según la Sala Plena de la Corte, el Ministerio de Hacienda no demostró que se produjeran alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal. Además, concluyó que las cuatro propuestas que había presentado el Gobierno para modular el fallo violaban la norma constitucional.

Ante esto, desde la Asociación Colombiana de Minería (ACM) afirmaron que recibieron con “alivio la decisión de la Corte Constitucional de negar el incidente de impacto fiscal presentado por el Gobierno”.

“Esta es sin duda una decisión trascendental para la estabilidad de la industria. Las alternativas presentadas en el incidente desconocían el principio de equidad tributaria y los derechos fundamentales protegidos en la sentencia”, expresó el gremio.

Agregó que, en ese sentido, el sector ve la decisión como un precedente favorable que reafirma la seguridad jurídica y la certeza de las decisiones judiciales. “Igualmente constituye una garantía para la preservación del equilibrio de poderes en el marco del Estado Social de Derecho”.

Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación, anotó que esto “representa una noticia alentadora para la inversión extranjera, permitiéndonos estar en línea con las prácticas internacionales y competir con otros países en igualdad de condiciones, sobre todo en una coyuntura económica compleja como la actual”.

Añadió que con esta decisión “se reafirma la estabilidad en una industria crucial para el desarrollo sostenible y bienestar del país y sus regiones”.

El sinsabor

Pero no todos celebraron dicha decisión. José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, manifestó nuevamente su desacuerdo con la Corte Constitucional sobre su fallo.

“Como los recursos naturales son propiedad de la Nación, las regalías son el equivalente a un dividendo que recibe y no un costo de producción de las empresas. Y no tiene sentido señalar ahora que casi $7 billones de recursos que hay que devolver a las empresas no generan un impacto fiscal para el Gobierno Nacional”, sostuvo Ocampo.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró a través de su cuenta de X que hasta el mes de abril la recaudación del impuesto de renta de grandes contribuyentes pasó de más de $12 billones en 2023 a $4,5 billones 2024.