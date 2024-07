Satena aumenta frecuencias en rutas al Amazonas

La aerolínea estatal Satena anunció que a partir de agosto y hasta diciembre aumentará a un vuelo semanal las frecuencias a San José del Guaviare, La Chorrera, La Pedrera y Leticia, en el marco de su propósito de servir a la interconexión de rutas remotas del país.

Las rutas que hasta antes de esta decisión se realizaban cada dos semanas se establecieron los jueves en los siguientes horarios: Bogotá-San José del Guaviare a las 8:25 am; San José del Guaviare-La Chorrera a las 10:25 am; La Chorrera-Leticia a las 12:30 pm; Leticia-La Pedrera a las 2:15 pm; y La Pedrera-Leticia a las 3:40 pm.

Mientras que los viernes las frecuencias serán las siguientes: Leticia-Tarapacá a las 9:00 am; Tarapacá-Leticia a las 10:25 am; Leticia-La Chorrera a las 11:50 am; La Chorrera-San José del Guaviare a las 1:50 pm; y San José del Guaviare-Bogotá a las 4:10 pm.

Estas rutas se cubrirán con aeronaves B 1900D, que cuentan con capacidad de 19 sillas, detalló Satena, que aseguró que el cambio de la frecuencia de vuelos "refleja la dedicación de la aerolínea por promover el turismo en una de las zonas más biodiversas y culturalmente ricas de Colombia, además de conectar y brindar oportunidades a regiones apartadas del país".

"Durante 2023, hasta la fecha, hemos movilizado a 3.193 pasajeros en estas rutas; con el incremento en la frecuencia de los vuelos, esperamos transportar cerca de 1.300 pasajeros adicionales entre los meses de agosto y diciembre de este año", confió el general Óscar Zuluaga, presidente de Satena.

El oficial aseguró que el aumento de las frecuencias a estas zonas amazónicas hace parte del compromiso de la estatal "con las comunidades más aisladas del país" y responde a la "importancia de estar conectados en zonas esenciales para el desarrollo y bienestar de estas regiones".

