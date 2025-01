¿Puentes abiertos y comercio binacional fuerte? Gremios de Norte de Santander a la expectativa de lo que pase en Venezuela

Los habitantes de la frontera de Norte de Santander con Táchira están muy expectantes, al igual que los actores económicos, por lo que viene pasando en Venezuela de cara al 10 de enero, cuando se dé inicio a un nuevo gobierno, ya sea que se juramente Nicolás Maduro para un tercer mandato, reelecto bajo denuncias de fraude, o Edmundo González, a quien las actas mostradas por la oposición lo dieron como ganador.

Para el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Sergio Castillo, independientemente de lo que pase en materia política, el intercambio binacional debe mantenerse de forma estable, con un flujo permanente en los puentes fronterizos y las garantías, para que los empresarios puedan seguir reactivando los negocios.

“Esperamos que la normalización progresiva que se ha venido logrando, fruto del trabajo articulado entre los sectores productivos y la institucionalidad gremial de ambos países, no se vea afectada”, afirmó a La Opinión Castillo.

La presidenta de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac) en la región, Sandra Inés Guzmán, recalcó que ellos son empresarios, no políticos, por lo que no se pueden perder los logros alcanzados desde el 26 de septiembre de 2022, cuando se reabrió la frontera.

“La toma de posesión del nuevo gobierno es un tema político, el cual no debe afectar el comercio, porque este ya se vio afectado en una oportunidad también por un problema político, que no debió haber pasado nunca; y no queremos volver a vivirlo”, resaltó Guzmán, precisando que, siga Maduro en el poder o haya una transición, la relaciones comerciales deben continuar y crecer.

De acuerdo con el gerente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), Seccional Norte de Santander, Francisco Unda, frente a la situación actual de Venezuela, persiste una gran incertidumbre.

Agregó que lo ideal sería que se respeten los resultados electorales. “Tener como vecino a una nación que valore la democracia, el Estado de derecho y promueva una economía de mercado sería altamente beneficioso para nuestra región”, insistió Unda.

El presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), José Ronaldo Peñaloza, señaló que observan con atención y esperanza el desarrollo de los eventos en Venezuela, reconociendo la importancia de la estabilidad política y económica del vecino país para el departamento.

“Nuestra expectativa es que el nuevo gobierno venezolano impulse políticas que fortalezcan las relaciones comerciales entre ambos países, promueva la reactivación económica y garantice un entorno favorable para la inversión y el desarrollo de infraestructura logística en la frontera. Confiamos en que se priorice el diálogo y la cooperación para mantener operativas las vías de intercambio comercial, lo cual beneficiará a los dos países”, añadió.

El presidente de la Cámara Colombo Venezolana, Juan Gabriel Pérez Chaustre, subrayó que se proyecta un crecimiento continuo en el comercio bilateral para 2025, pues, en 2023, creció 9%, mientras que entre enero y octubre de 2024 se registró un aumento significativo del 42%.

“Estamos convencidos de que la integración binacional continuará fortaleciéndose, promoviendo el crecimiento sostenido del sector empresarial en ambos países, más allá de la situación política de ambos países. Este panorama permitirá consolidar iniciativas privadas en sectores estratégicos como alimentos, bebidas, productos químicos y materiales industriales”.

Pérez Chaustre dijo que, en 2024, la diversificación de las exportaciones colombianas hacia Venezuela, que incluyeron más de 2.300 productos, evidenció la resiliencia y adaptabilidad de los empresarios de ambos paises. Asimismo, el crecimiento en las importaciones desde Venezuela refuerza nuestras expectativas de un 2025 marcado por una dinámica comercial ascendente.

¿Miedo a otro cierre?

Sergio Castillo sostuvo que la opción de otro cierre de frontera por una nueva crisis política es capítulo cerrado, porque dejó múltiples lecciones, por lo cual, la institucionalidad gremial y los sectores productivos se mantienen “al margen de esas discusiones”, en procura del perfeccionamiento progresivo de los procesos y mecanismos que permitan un intercambio comercial más ágil y seguro.

Francisco Unda reiteró su llamado a que “las dinámicas en la frontera transcurran de manera pacífica, evitando cualquier tipo de cierre o bloqueo que afecte la convivencia y el comercio binacional, como los realizados por el régimen venezolano en los años 2015 y 2019”. Aseguró que la estabilidad en la frontera es esencial para el bienestar de las comunidades.

José Peñaloza manifestó que “es innegable que cualquier crisis política puede generar incertidumbre”. No obstante, apuntó que los cierres fronterizos, como el más reciente y que duró casi 8 años, han demostrado que generan grandes impactos negativos, no solo para el comercio formal, sino para las economías locales, afectando a miles de familias.

Dijo que desde Colfecar consideran que la frontera colombo-venezolana debe ser vista como un punto estratégico de integración, no de división. Por lo tanto, instó al respeto de los acuerdos internacionales y al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Según Sandra Inés Guzmán, si Colombia guarda la mesura y no se involucra de lleno en el problema de Venezuela, no tiene por qué afectar la dinámica comercial, porque sí “hay temor a que volvamos a vivir lo ocurrido en tiempos pasados, porque cuando no tenemos seguridad jurídica y transparencia en la negociaciones, ese miedo está latente”.

El director de la Asociación de Aduaneros del Táchira (Asoata), Nelson Ureña, indicó que su único interés es que el comercio mantenga su senda de crecimiento y que “los puentes más nunca vuelvan a cerrarse”, porque “es un acuerdo que se debe respetar y sabemos que las autoridades están prestas -para ello-”.

Ureña manifestó que no se puede trastocar el paso de vehículos de carga pesada, peatonal, de trasporte de pasajeros y de vehículos particulares.

Para Juan Gabriel Pérez, es fundamental evitar nuevamente el cierre de fronteras, ya que ambos países necesitan trabajar de manera colaborativa. Además, los empresarios han demostrado un fuerte compromiso con esta relación binacional, avanzando de la mano pese a los desafíos.

“La reapertura de la frontera ha sido un logro significativo. Actualmente, el volumen de transporte de carga por Cúcuta y Norte de Santander hacia Táchira ya está alcanzando en número de camiones, los niveles registrados por Paraguachón”.

