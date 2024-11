Lanzan descuentos hasta del 45% en tiquetes aéreos por Black Friday

En el marco de la temporada de promociones por Black Friday, LATAM Airlines se suma con descuentos hasta del 45% en tiquetes aéreos y con precios desde los $79.760 por trayecto.

Los viajeros podrán acceder a descuentos especiales en la tarifa Basic para disfrutar de destinos como Cúcuta, Medellín, Leticia, Santa Marta, San Andrés, Barranquilla y otras ciudades del país.

Además, LATAM incluye en esta oferta vuelos nacionales en cabina Premium Economy, por ejemplo, hacia Riohacha, Cali, Pereira y Cartagena, brindando una experiencia superior a precios accesibles.

De acuerdo con la aerolínea, para quienes deseen explorar el mundo, la campaña de Black Friday también incluye descuentos en destinos internacionales como Miami, Orlando, en vuelo directo desde Bogotá; y Melbourne, Sídney y Auckland, en conexión con Santiago de Chile.

También estarán en promoción ciudades icónicas de Sudamérica, como Lima, São Paulo, Santiago y Quito, entre otras.

Estas ofertas están disponibles del 26 al 29 de noviembre del 2024, en la página web de LATAM Airlines (www.latam.com) con cupos limitados y condiciones aplicables según la ruta. Los tiquetes también se podrán adquirir con millas LATAM Pass, con la alternativa de combinar millas y dinero.

Adicionalmente, desde el 26 de noviembre, hasta el 5 de diciembre de 2024, se ofrecen ofertas en paquetes de viaje, hoteles, arriendo de carros, asistencia en viaje y más productos para complementar el viaje.

Recomendaciones para evitar estafas

De cara a la temporada de promociones, LATAM Airlines Colombia reitera recomendaciones de seguridad para evitar caer en estafas y fraudes en la compra de tiquetes aéreos:

● Realice las compras exclusivamente a través de la página web oficial de LATAM Airlines Colombia o por medio de agencias de viaje certificadas con registro nacional de turismo vigente.

● Las ofertas en tiquetes aéreos se publican en la página web oficial. Si detecta una oferta en alguna red social, por favor verifique su veracidad en los sitios oficiales de la aerolínea.

Página web: www.latam.com

Facebook: /LATAMColombia

Instagram: @latamairlines

Tiktok: @latamairlines

X: @LATAM_CO

Whatsapp: +56 9 6825 0850

● La aerolínea nunca comunicará sus ofertas por medio de mensajes de texto.

● No haga clic en enlaces que provienen de fuentes desconocidas o no verificadas. Si recibe una oferta que parece demasiado buena para ser verdad, verifíquela en la página web oficial.

● No proporcione datos personales, números de tarjetas de crédito o contraseñas en respuesta a correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de Whatsapp o llamadas telefónicas no solicitadas. Además, siempre fíjese en la URL donde pone esos datos para asegurarse de que sea la web oficial de la aerolínea.

● LATAM Airlines Colombia nunca recibirá pagos por medio de transferencias a cuentas bancarias de sus empleados o cualquier tercero, ni solicitará pago de multas o sanciones impuestas por otra entidad.

