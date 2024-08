La incertidumbre política en Venezuela no favorece la importación de gas

Se estima que el país tendrá el próximo año un déficit de gas entre 40 y 50 millones de pies cúbicos diarios, afectando la demanda industrial, vehicular y residencial. El sector energético explora alternativas para evitar una escasez del combustible.

Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg, habló con La Opinión –durante el 11º Foro Energético de Andeg–, sobre el futuro del abastecimiento de gas en Colombia, la importación desde Venezuela y las oportunidades de Termotasajero de cara a la transición energética.

¿Cuál es la realidad del abastecimiento de gas en Colombia?

Los análisis de entidades como Naturgas y la UPME coinciden en que para el próximo año se proyecta un déficit de gas de entre 40 y 50 millones de pies cúbicos diarios para satisfacer la demanda no térmica, es decir, la demanda industrial, de gas natural vehicular y residencial. Existe preocupación al respecto, y desde el lado de los agentes térmicos, se considera que una posible solución radica en la planta de regasificación de Cartagena.

Sin embargo, esta infraestructura está comprometida principalmente para uso térmico, especialmente para abastecer a Termocandelaria, Termobarranquilla y Termoflores. Estas plantas consumen aproximadamente 400 millones de pies cúbicos diarios, lo cual se aproxima al déficit proyectado. Si no se logra aumentar la capacidad de producción de los campos existentes ni se implementan otras medidas propuestas al ministro, la opción de importación de gas podría ser clave para solucionar este problema.

¿Hay gas suficiente para garantizar el suministro en los próximos años?

En cuanto a la autonomía, la UPME ha señalado que el gas disponible es suficiente para cubrir la demanda no térmica (residencial, industrial y vehicular) hasta este año. A partir del próximo año, 2025, se estima un déficit de alrededor de 40 millones de pies cúbicos diarios, equivalente al 4% o 5% del consumo nacional.

¿Qué soluciones se han planteado?

Además de las propuestas del Ministerio de Minas, que incluyen aumentar la capacidad de producción o mejorar el recobro en los campos existentes, se ha planteado la opción de importar gas. Los térmicos son actualmente los únicos que utilizan esta alternativa de importación a través de la planta de Cartagena.

Durante el fenómeno de El Niño, se importaron cerca de 450 millones de pies cúbicos para abastecer las tres plantas mencionadas, que requieren unos 400 millones. Esto deja una disponibilidad de 50 millones de pies cúbicos que podría ser utilizada para atender la demanda residencial y comercial, en caso de que otras soluciones no se implementen a tiempo.

¿Quiénes son los principales proveedores de gas?

La planta de Cartagena se abastece principalmente de la cuenca del Caribe, con gas proveniente de Trinidad y Tobago y el Golfo de México.

¿Venezuela es la solución para enfrentar el déficit de gas?

Importar gas desde Venezuela es una opción lejana por varias razones. Primero, la infraestructura actual no está en condiciones óptimas. Se estima que la rehabilitación del gasoducto entre ambos países podría tardar entre 18 y 24 meses. Además, la incertidumbre política en Venezuela no favorece esta negociación. Aunque Venezuela podría vender hasta 30 millones de pies cúbicos diarios, esta cantidad tampoco sería suficiente para cubrir el déficit en Colombia. En resumen, aunque esta opción podría sumar, no es prudente depender exclusivamente de ella.

¿Cuál ha sido el papel de Termotasajero en la generación de energía?

Termotasajero es una planta que ha demostrado su compromiso con el país, operando de manera continua durante el fenómeno de El Niño. Abasteció no solo a la región nororiental (incluyendo los santanderes), sino también a otras zonas del interior del país. Esta planta a carbón ha dinamizado la economía de la región del Catatumbo y del Norte de Santander, adquiriendo carbón de las minas locales. Además, en línea con la transición energética, Termotasajero ha diversificado su matriz de generación al inaugurar, hace aproximadamente dos años, una planta solar de 5 megavatios.

Norte de Santander es rica en carbón, ¿qué alternativas tiene Termotasajero en medio de la transición energética?

Podrían evaluarse opciones de expansión en esta área. Aunque el carbón enfrenta dificultades a nivel internacional en términos de financiamiento, es necesario buscar soluciones. Una alternativa podría ser la gasificación del carbón, lo cual permitiría utilizarlo en la generación eléctrica cumpliendo con requisitos de carbono neutralidad. Con el avance tecnológico, existen formas de implementar estas soluciones dentro de la transición energética.

