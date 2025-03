¿Golpe a la generación de empleo en Cúcuta? Medida de Mincomercio impactará el mercado laboral

Una medida del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que comenzó a regir el primer día del 2025, alivió las cargas ante las cámaras de comercio a un numeroso grupo de empresarios en Cúcuta, pero tiene a otros inconformes, quienes aportan a la generación de empleo en gran medida.

El Decreto 045 del 30 de enero 2024, emitido por el Mincomercio, modifica las tarifas de varios procedimientos, lo cual, según esa cartera, beneficia al 90% del tejido empresarial.

Lea además: Satena se fija más en Norte de Santander y evalúa ruta entre Cúcuta y Tibú

De acuerdo con el ministerio, entre los cambios que favorecen a los pequeños empresarios están los relacionados con el pago de derechos por registro y renovación de la matrícula mercantil y derechos por registro de matrícula o renovación de establecimientos, sucursales y agencias.

Sin embargo, parece que la norma no evaluó el impacto que está causando en los empresarios grandes, a quienes los costos de los trámites se les duplicaron, incluso les subieron el triple.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Sergio Castillo, indicó que desde 2024 hacia atrás, anualmente, el ministerio definía las tasas contributivas de las entidades camerales de todo el país.

Dijo que, normalmente, establecía un crecimiento cercano entre el 5% y 6%, a veces utilizaba el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o la Unidad de Valor Básico (UVB) o la Unidad de Valor Tributario (UVT).

“El decreto motiva al microempresario, porque la renovación de la matrícula le sale más económica; un punto favorable, porque un tendero que tiene activos de $1 millón los puede subir a $5 millones y paga $3.000 menos que el año pasado”, añadió Castillo.

Así, el trámite de un emprendimiento con $5 millones en activos costará unos $110.000.

Le puede interesar: ¿Ha bajado el turismo colombiano en México por situaciones en Migración? Esta es la invitación de las empresas de ese país

Según Sergio Castillo, al subir el monto de los activos por parte del negocio, la Cámara asegura la información real, porque, actualmente, es muy difícil hallar un establecimiento con solo $1 millón en activos. Igualmente, le permite a ese micronegocio tener más acceso a los créditos bancarios.

El líder gremial expresó que el problema radica en el efecto rebote hacia el empresario grande, a quien se le incrementó “demasiado” el precio de renovación; incluso, compañías medianas puede resultar perjudicadas. Por ejemplo, quienes pagaban $2 millones por el trámite pasaron a tener un monto de $6 u $8 millones, dependiendo de los activos.

“El llamado a todos los niveles de gobierno es a que no generemos mayores efectos tributarios y prestacionales a los empresarios, porque lo que va a conllevar es a que siga habiendo una dinámica de disminución, no solamente de empresas, también en el número de empleos. Esta medida no es de la Cámara, aunque tratamos ante el ministerio de que no entrara en vigencia”, apuntó.

Castillo resaltó que el alza abrupta de los costos operativos en una empresa conlleva a reducir gastos, por lo que disminuir puestos de trabajo sería una de esas acciones para evitar el desequilibrio financiero y mantener la rentabilidad.

Lea también: ¿Es fácil hallar trabajo? Pesimismo permea a quienes buscan empleo en Cúcuta

El presidente de la Cámara insistió que, en ocasiones, ese tipo de decisiones “se toman desde el escritorio, en Bogotá”, cuando la dinámica de la región es otra, y perjudica severamente a empresas, “sobre todo, en un año tan complejo como este”. Por eso, desde la Cámara están atentos para asesorar a los afectados.

El dato

De las 55.243 empresas activas en los 18 municipios de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cúcuta, 95,9% son micro. El 0,1% de las compañías son grandes, proporción que representa unas 300 empresas y generan entre el 70% y 80% del empleo formal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion