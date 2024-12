Empresarios de Cúcuta y economistas alertan de los efectos negativos que traerá el alza elevada del salario mínimo

Una vez se dio el anuncio del aumento del salario mínimo por parte del presidente Gustavo Petro, quien por vía decreto decidió que fuera del 9,5% ($123.500), no solo los trabajadores comenzaron a hablar del ingreso que percibirán desde el 1 de enero de 2025, sino que los empresarios comenzaron a sacar cuentas del alza en los costos que traerá la medida.

Para el gerente general y fundador de la empresa cucuteña de confecciones Varmesi, Fredy Vargas, el ajuste por encima de la inflación (5,5% anual en el país), los obliga a analizar detalladamente los presupuestos internos.

“Incrementar significativamente el salario no solo representa poder adquisitivo para los trabajadores, también el alza en los costos operativos, que pone en riesgo el sostenimiento del empleo y la competitividad de nuestras empresas frente a la competencia de productos asiáticos y plataformas digitales, las cuales no generan empleo en Colombia y no le aportan cargas tributarias, como sí lo hacemos nosotros”, afirmó.

Vargas, quien además es el presidente de la Corporación de Industriales de la Moda (Corpomoda) en Norte de Santander, precisó que su compañía genera 22 empleos directos y 15.000 a nivel gremial.

El empresario Óscar Herrera, creador de la compañía de calzado y marroquinería bajo el mismo nombre, indicó que esperaba un alza máxima de 7%. Agregó que ese incremento se trasladará al proceso de fabricación, por lo que se reflejará en el producto terminado.

“Entonces, con la materia prima y la mano de obra máss caras, el producto final resulta más costoso por lo que toca subirle el precio y, ahí, es cuando se pierde el aumento salarial. Lo ideal es que se mantuvieran los precios, pero toda la canasta familiar sube”, agregó.

Lo otro que tendrán que evaluar muchos empresarios, de acuerdo con el fundador de Óscar Herrera, es ver si prescinden de algunos trabajadores que tengan funciones que los mismos propietarios puedan ejercer.

“Cúcuta es una ciudad en la que la mayoría somos micro, pequeños y medianos empresarios. Uno termina evaluando si deja a alguien medio tiempo dentro de lo que la ley permite, para uno mismo cubrir esos espacios, para ahorrar esa porción de salario”, expresó.

Panorama poco alentador

La coordinadora del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo (Ormet), Sharyn Nataly Hernández Fuentes, aseguró que el 9,54% de incremento supera casi el doble al porcentaje de la inflación controlada por el Banco de la República, lo cual desincentivará la creación de empleos, porque en 2025 los precios en pocos meses subirán para alcanzar esa diferencia.

La economista de Cúcuta afirmó que, con la debilidad del entorno empresarial, probablemente, uno de cada cinco trabajadores de salario mínimo pierda su empleo.

Recalcó que espera no tener razón, sobre todo para una ciudad como esta, en la que la informalidad reina y abarca al 65,1% de los traabajadores.

“Si las cosas funcionaran así, como piensa Petro, en las economías inflacionarias, —a punta de discursos populistas—, pues entonces los aumentos podrían ser incluso de dos dígitos o más. Los esfuerzos del Banrep están perdidos a manos del presidente”, concluyó.

Solo aplica a 17% de empleados

Según la directora del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, Juliana Morad, el aumento del salario mínimo sólo aplica al 14% que gana exactamente el mínimo, pero también a menos del 1% de la población empleada que gana más de 10 salarios mínimos y tiene sueldo integral, a los empleados públicos -más de 500.000 en el país- que no negociarán un incremento menor, a los congresistas y a altos funcionarios del Estado.

“Es decir, esto solo beneficiará directamente al 17% de los trabajadores, mientras el 83% restante estará viviendo entre la informalidad, precariedad y aumentos menores. 2025 no va ser un año de ganancias en la formalización. Probablemente, va a ser un año en el que aumente el desempleo y la no participación”, apuntó Morad.

La experta dijo que se mantendrá la tendencia vista entre 2013 y 2023, o sea, los salarios promedio de los formales e informales caerán relativo al salario mínimo, pues, el crecimiento de los sueldos y de la economía de Colombia no van a poder subir igual que el mínimo del decreto. Precisó que el ingreso medio de los trabajadores del país es 1.37 veces el salario mínimo.

Juliana Morad subrayó que ganan auxilio de transporte, que fue subido a $200.000, quienes tengan un contrato de trabajo o sean empleados públicos vinculados de manera reglamentaria (no contratistas ni cuenta propia) y devengan hasta dos salarios mínimos.

El dato

Según la Encuesta de Expectativas de Empleo para el primer trimestre de 2025 en Colombia, de ManpowerGroup, el 22% de los empleadores anticipa reducciones en sus equipos de trabajo y el 42% planea aumentar su nómima.

