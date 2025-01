El costo promedio por víctima de accidente de tránsito en el SOAT subió a $2.9 millones en 2024

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) anunció los ajustes en las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que rigen desde enero de 2025, basándose en factores como el aumento del parque automotor y los costos promedio por víctima.

Estas son las novedades:

Reducción para la mayoría de los vehículos. Los vehículos que no tienen tarifas diferenciales, que representan el 52% del parque automotor, tendrán una disminución del 8,68% en las tarifas.

Incremento para categorías específicas. Los vehículos con tarifas diferenciales, según el Decreto 2497 de 2022, tendrán un aumento del 5,81%, acorde con la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT).

La sisminución de las tarifas continuarán para las siguientes categorías:

Ciclomotores.

Motos de menos de 100 cc.

Motos entre 100 cc y hasta 200 cc.

Motocarros, tricimotos y cuadriciclos.

Vehículos de servicio público como taxis, microbuses urbanos, buses y busetas.

De acuerdo con Seguros Mundial, para las categorías subsidiadas por el artículo 1 del Decreto 2497, modificado por el Decreto 2312 de 2023, la disminución del 50% sobre el precio base se mantiene. Sin embargo, estas tarifas reflejan un ajuste basado en el riesgo y la sostenibilidad del sistema.

Factores detrás de los ajustes

El presidente de Seguros Mundial, Juan Enrique Bustamante, precisó que, entre 2023 y 2024, se registró una reducción del 10% en el número de víctimas por accidentes de tránsito, lo que llevó a una disminución del 9,7% en la siniestralidad general del ramo.

Explicó que, no obstante, las motocicletas incrementaron su tasa de siniestralidad en un preocupante 18,8%.

Bustamante señaló que el costo promedio por víctima también aumentó, pasando de $2,8 millones en 2023 a $2,9 millones en 2024, con una proyección de $3 millones para 2025. Este incremento es un factor clave en los ajustes tarifarios.

Indicó que las estafas relacionadas con la adquisición del SOAT crecieron de manera alarmante. Según datos de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), en 2023 se reportaron 5.267 casos de fraude, un aumento respecto a los 4.742 casos registrados en 2022.

Estas prácticas ilícitas generaron pérdidas superiores a $2.650 millones, evidenciando la necesidad de implementar estrategias para proteger a los usuarios.

Recomendaciones para evitar fraudes

El modus operandi de los estafadores incluye promociones falsas, descuentos desproporcionados y solicitudes de pagos a cuentas personales. Para protegerse, Seguros Mundial recomienda:



1. Comprar el SOAT exclusivamente en los canales oficiales mencionados.

2. No realizar pagos a cuentas personales ni mediante códigos QR no autorizados.

3. Verificar siempre que la plataforma utilizada sea segura.

4. No compartir documentos personales en redes sociales ni aplicaciones de mensajería.

Plataformas seguras

La consolidación de nuevas plataformas y puntos de venta confiables representa un avance significativo en la lucha contra el fraude del SOAT. Junto con los ajustes tarifarios, estas medidas buscan devolver la confianza a los colombianos y fortalecer la seguridad vial en el país.

El presidente de Seguros Mundial, Juan Enrique Bustamante, expresó que la lucha contra el fraude es un esfuerzo conjunto entre aseguradoras, ciudadanos y autoridades.

Manifestó que comprar en los canales oficiales no solo protege al usuario, también asegura el cumplimiento de la ley.

Los ciudadanos pueden ahora acceder a diversas opciones seguras para adquirir el SOAT de forma digital. Entre los principales canales autorizados se encuentran:

● Nequi: Proceso sencillo a través de la app, en la sección Seguros. La compra se realiza directamente desde el bolsillo digital.

● Rappi. La reconocida plataforma de domicilios permite adquirir el SOAT digital con pasos simples y rápidos.

● Seguros Falabella. Plataforma digital que cumplen con todos los requisitos legales.

● Página oficial de Seguros Mundial. Los usuarios pueden adquirir el SOAT en www.soatmundial.com.co.

