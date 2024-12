El 89% del cerdo que se come en Cúcuta y Norte de Santander es de traspatio

Llegó la temporada navideña y los hogares disponen del presupuesto para comprar en mayor cantidad la carne de cerdo, que suele acompañar los diferentes platos, por lo que el consumo de ese producto crece entre 30% y 40%.

Esta cifra dada a conocer a La Opinión por el representante de la Cooperativa de Porcicultores de Norte de Santander (Cooporcinor), Luis Manuel Lima Arias, refleja la buena dinámica que vive el sector por la época, pese a los retos que enfrenta. Resaltó que, debido a la demanda que trae diciembre, su valor para el público sube $1.000, en promedio.

Lima informó que los productores locales solo abastecen el 40% del mercado regional, por lo que el otro 60% lo cubren Medellín, Cali, Bogotá y el Eje Cafetero.

Dijo que ese desequilibrio se va reducir en la medida que las porcícolas de los distintos municipios empiecen a tecnificarse, para aumentar su producción, y la informalidad baje drásticamente, puesto que el 89% de la carne que se vende proviene de criaderos de traspatio.

“Aquí es fundamental el apoyo gubernamental. Por eso, con la nueva administración del gobernador William Villamizar vamos a ejecutar el proyecto Porcícola 360, con el respaldo de Porkcolombia, para fortalecer al productor primario y, ahí, entra el porcicultor tradicional, a quien le vamos a hacer un mejoramiento en infraestructura y genético, darle todo lo que tenga que ver con la alimentación del animal”, afirmó el vocero de Cooporcinor.

Igual, bajo ese enfoque, se va a garantizar la compra del ganado, para que el porcicultor reciba la rentabilidad acorde y siga produciendo. La cooperativa se encargará del procesamiento para transformarlo en tocineta, chuleta, jamón y demás y de la comercialización.

Luis Lima subrayó que, así, a ese porcicultor de traspatio se le organizará como empresario, se formalizará y se le capacitará. Recordó que, aproximadamente, hay 10.000 productores de cerdo en el departamento, entre formales e informales.

El dirigente empresarial también destacó que hay un compromiso de parte de Villamizar de tener una planta de beneficio que garantice el desposte, empacado al vacío y procesamiento (embutidos).

Sector en crecimiento

De acuerdo con Luis Lima, el sector viene creciendo, con la llegada de inversionistas con grandes recursos para construir granjas tecnificadas, el cual es el camino al que deben entrar todos los productores: “lograr cada día más infraestructura y mejoramiento genético”.

“Norte de Santander, en dos años, va ser visible a nivel nacional. Actualmente no aparecemos en ningún dato estadístico por la informalidad, que es un desafío, y el contrabando, que afortunadamente ya no ingresa desde Venezuela, situación que no permitía que la porcicultura fuera rentable en esta zona”, destacó el líder gremial.

Manifestó que el precio del cerdo local está a la par con el nacional, la diferencia es de tan solo $200 o $500 por debajo; realidad que hace 7 años no existía, porque al productor le pagaban el kilo en $5.000 menos respecto al precio de otras regiones. Quienes comenzaron hace 20 años en esta actividad superaron esa difícil etapa.

