Compras en Amazon, Temu, AliExpress y otros tendrán IVA de 19% con la tributaria

Hoy se empezará a discutir en primer debate la ley de financiamiento, cuya ponencia positiva ahora pretende recaudar alrededor de $9,8 billones para financiar el Presupuesto General del próximo año.

La iniciativa radicada esta semana en las comisiones económicas eliminó una serie de impuestos que proponía en su versión original, como el IVA a los juegos de suerte y azar, a los vehículos híbridos, el aumento de tarifas a las ganancias ocasionales, y el impuesto al patrimonio.

Pero así mismo se introdujeron otros que no hacían parte del articulado original. Es es el caso de gravar con IVA de 19% a las importaciones de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida que no excedan los US$200.

Esto quiere decir que las compras que realice por plataformas digitales como Amazon, Temu, Shein, Alibaba y AliExpress o compras internacionales por Mercado Libre, tendrán un incremento de 19% por el IVA que le aplicaría el articulado en caso de aprobarse.

"Por regla general, todas las importaciones de bienes están gravadas con IVA de 19%, siempre y cuando los bienes no se encuentren excluidos o la modalidad de importación no se cause en el impuesto, como lo establece el artículo 428 del Estatuto Tributaria en el literal J", explicó Carlos Rodríguez Vásquez, socio fundador de Esguerra JHR y Andersen en Colombia.

El tributarista agregó que estas excepciones aplican para la importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida cuyo valor no exceda los US$200, de acuerdo con lo establecido en cada acuerdo o Tratado de Libre Comercio.

"En este nuevo articulado, se deroga expresamente este literal, con lo que todo los bienes, que entren bajo la modalidad de envíos urgentes, como el caso de Amazon estarán sujetos a IVA de 19%", dijo Rodríguez.

La presidente de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, también alerto por este artículo de la ley de financiamiento.

"Medidas como el IVA a importaciones menores de US$200 contradice el acuerdo comercial con EE.UU. y perjudican a consumidores que adquieren bienes no producidos localmente a precios competitivos. Desde AmCham Colombia insistimos en que la mejor reforma es una política de austeridad y estímulo a la inversión para generar empleo e impulsar la economía”, dijo Lacouture.

De acuerdo con la ponencia positiva radicada en Congreso, la razón de proponer este gravamen es que esta modalidad se está utilizando para realizar operaciones irregulares que aumentan prácticas de contrabando técnico y a la vez afecta el equilibrio económico con aquellos que realizan importaciones ordinarias. Así lo explicó el director de gestión normativa de la Dian, en las reuniones de coordinadores y ponentes.

La ponencia también indica que las importaciones por la modalidad de tráfico postal se han duplicado en los últimos dos años al pasar de US$761,52 millones en 2022 a 1.552,35 millones este año.

Los países desde donde más importan productos de menos de US$200 son Estados Unidos (US$1.377,26 millones), China (US$77,19 millones), España (US$48,36 millones) y Panamá (US$32,83 millones). En los demás países se han importado este año US$16,69 millones.

