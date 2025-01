Colombia: entre los países con mayor inflación en Latinoamérica

El Dane confirmó que el dato del Índice de Precios al Consumidor para 2024 cerró en 5,20%, un dato anualizado que no se veía desde 2021, y que ratifica que la inflación en Colombia va cayendo.

Aunque la tendencia se mantiene a la baja, si se compara la cifra con las de otras naciones latinoamericanas el país se mantiene entre los que tienen el IPC más alto.

Lea aquí: Gobiernos de Petro y Maduro movieron mil millones de dólares en el mercado binacional

LR revisó los datos oficiales de todas las naciones de la región, encontrando que Colombia es el sexto país con la inflación más alta. En el top 5 está: Argentina con 112%, Venezuela 85%, Cuba 28,09%, Bolivia 9,97% y Uruguay 5,49%.



Hasta el momento tres países no han dado el dato definitivo de la inflación en 2024, Argentina que lo publica el 14 de enero, Panamá que presenta datos trimestrales y Nicaragua. En el caso de Venezuela el dato fue publicado por el Observatorio Venezolano de Finanzas, pero no lo han suscrito sus entidades oficiales.



Si se hace el análisis del comportamiento de la inflación en Colombia, se nota una corrección significativa en 2024, pasando de 9,3% en 2023 a 5,20%, sin embargo, no alcanza el rango meta del Banco de la República 3%, ni llega a la línea de sus pares internacionales o de los países europeos, teniendo en cuenta que esta nación es miembro de la Ocde.



“Si comparamos con otros países de la región, efectivamente Colombia todavía tiene una inflación mucho más alta. En 2023 la foto era bien complicada porque estábamos con niveles de inflación cercanos a 9% y la región con inflaciones cercanas a 4,5% o 5%, entonces teníamos casi cuatro puntos de diferencia frente a la región. Con el dato de cierre de 2024 sigue siendo existiendo diferencia, pero menor”, señaló Carolina Monzón, gerente de investigaciones económicas del Banco Itaú.



Aunque el pronóstico es que el IPC en Colombia siga a la baja, en el arranque de 2025 habría un estancamiento, como ya se notó en diciembre, y que se reflejaría para el dato de fin de año, por lo que se avizora que se mantenga la brecha inflacionaria con las demás naciones latinas.



“Ya vemos que no sólo en Colombia hay un estancamiento, sino que también hay una inflación mucho más plana en otros países, lo que supone un reto para los bancos centrales ya que no podrían ejecutar recortes de tasa a gran velocidad, como en el caso de Chile o México que se está discutiendo la posibilidad de una senda algo más lenta.”, agregó Monzón.



Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, afirmó que si bien este número muestra unas ganancias importantes respecto al dato del año anterior, todavía se ubica por encima de lo que tienen otras economías de la región.



"Perú denota una inflación de 2% y otras economías como México, Brasil y Chile están entre un rango entre %4 y el %4,8%. Entonces Colombia todavía por encima en materia inflacionaria de países de la región, pero con unas ganancias importantes", señaló Clavijo.



En ese sentido, dio su perspectiva sobre la situación de Colombia y acotó que al país le ha pesado algunos efectos idiosincráticos en inflación, como ha sido el fenómeno de la indexación, "que a la luz de un salario mínimo que se ajusta de manera importante para el 2025, seguirá siendo un reto para el próximo año".

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion