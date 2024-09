¿Claro está detrás de la compra de Wom en Colombia?

El presidente de Claro, Rodrigo De Gusmao, aclaró este 5 de septiembre si la empresa está interesada en comprar Wom, un operador móvil que está en pleno proceso de restructuración en Colombia. Esto porque recientemente el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano confirmó que ese operador está en venta.

Lizcano aseguró que “los accionistas actuales ya tomaron la decisión de no invertir más. Ellos lo que están buscando es vender la empresa y encontrar nuevos accionistas que reinviertan, sobre ese proceso estamos trabajando en este momento”.

La cuestión es que el jefe de cartera manifestó que ya había varias empresas interesadas en la compra de esa compañía. La duda que surgió es si Claro podría estar detrás de esa operación.

No sería algo raro si se tiene en cuenta que en Chile, Wom también quebró y América Móvil (Claro) y Telefónica (Movistar) suscribieron el pasado lunes 2 de septiembre un acuerdo no vinculante para adquirir esa empresa en ese país.

Rodrigo De Gusmao, habló sobre el tema y manifestó que por ahora no hay una oferta formal de compra desde Claro para adquirir los activos.

“En Colombia no hay nada, no hay definición todavía del ministro. Estamos a la espera, pero con la participación que tenemos en Claro, seguramente nosotros no podremos participar de ese proceso”, comentó. Esto porque Claro es el operador móvil dominante en Colombia, con 45,5% de participación del mercado. Y claramente la compra de Wom, que tiene 5,5% de participación, fortalecería su dominio.

Sobre si compraría el espectro de Wom, ante un escenario en que esa empresa se liquide, Claro lo descartó. De Gusmao argumentó que su empresa ya tiene todos los bloques de espectro para la operación actual, incluso aseguró que están al tope.

