Así se apaga una entidad que le dio oportunidad de estudiar a muchos colombianos

Los señalamientos mutuos entre los ministerios de Hacienda y Educación por la falta de recursos para que el Icetex ofrezca créditos a los jóvenes colombianos que quieren estudiar en una universidad en Colombia o el exterior han puesto sobre la mesa una crisis que viene ya desde tiempo atrás.



La denuncia la hizo la representante a la Cámara, Cathy Juvinao, de Alianza Verde, quien aseguró que la entidad recortó 432 mil millones de pesos de sus recursos para la financiación de estudios superiores.



Aunque el Ministerio de Educación aseguró que el giro de los recursos se ha retrasado debido a que el Ministerio de Hacienda tuvo que destinar ese dinero a atender las emergencias por el clima, esa entidad responde que la decisión sobre la destinación de los recursos corresponde a la cartera del sector.



En medio de estas respuestas contradictorias, aún no se tiene una fecha clara para la entrega de los recursos, y hay mucha incertidumbre sobre qué pasará el próximo año con los créditos que ofrece la entidad.

Puede leer: El pamplonés Nelson Moncada expondrá su obra en el Congreso de la República

“Inquieta inmensamente la situación que está viviendo la comunidad educativa a raíz de dos hechos: (i) el rezago de giros en 2024 por $400.000 millones aproximadamente, y (ii) el anuncio de giro de tan sólo $495.000 millones, cuando Icetex necesita cerca de $1,5 billones en 2025”, puntualizó la Cámara de Universidades de la ANDI que, desde el sector empresarial le hace seguimiento a los temas de educación.



La organización fue enfática en destacar que los principales afectados por esta situación son los estudiantes, tanto los que ya tienen un cupo dentro de las convocatorias de créditos del Icetex, como los que aspiran a convocatorias futuras



“Existe una situación donde estudiantes que esperan renovar créditos ya contraídos van a ver sus expectativas truncadas ya que lo más probable es que no puedan continuar con sus estudios, y en el caso de los nuevos créditos se cerrarán oportunidades de estudio y de vida para miles de ellos. Vale la pena anotar que se está hablando de alrededor de 200 mil estudiantes que enfrentarán una de estas dos condiciones”, destacó la ANDI.

¿El Gobierno le ha dado la espalda al Icetex?

Tras esta controversia por la falta de recursos, lo que está en juego es un tema ideológico: si se deben destinar los recursos solo a las instituciones públicas o si deben darse oportunidades a estudiantes que no cuentan con los recursos para estudiar en universidades privadas.

Le puede interesar: El video viral de policías que confundieron una crisis de epilepsia con una posesión demoníaca

Según Juvinao, lo que el Gobierno quiere en realidad es “marchitar” al Icetex pues la institución no coincide con la visión que tiene sobre la educación.



“Hay un tema ideológico sectario del Gobierno del Cambio que cree que tiene que marchitar y matar el Icetex, porque según ellos, en su ideología, el Icetex es malo y endeuda a los estudiantes”, aseguró Juvinao.



En esto coincide Francisco Cajiao, filósofo, académico y exsecretario de Educación de Bogotá. En su opinión, el Gobierno, por buscar impulsar la educación pública está descuidando otros componentes de la educación que también son importantes, como la educación privada.



Cajiao aseguró que la responsabilidad del Gobierno es proteger la educación de calidad en el país, sea pública o privada.



“Yo creo que el Gobierno ha perdido de vista que no se puede empeñar el presente en aras de un futuro muy distante. ¿Qué quiero decir con eso? Que el interés manifiesto del gobierno ha sido fortalecer la educación pública superior, con lo cual estoy de acuerdo. Creo que eso es una meta importante, pero eso es una meta de largo plazo”, afirmó el exsecretario de Educación de Bogotá.



“Por ahora ni lo uno ni lo otro: no hay cupos suficientes en la educación pública porque no se han creado, pues el Gobierno ofreció 500.000, pero hasta la hasta el último informe habían creado 60.000, lo cual realmente es casi un chiste, es un fraude tremendo a toda la población joven. Mientras tanto, tampoco les han facilitado el acceso a las universidades privadas”, añadió Cajiao.

Consulte: Están vacunando en dólares a los zapateros de Cúcuta

Se necesitan cambios en el Icetex

Aunque desde hace años ha estado en el debate la necesidad de reformar el Icetex y ya se han presentado propuestas en ese sentido, hasta el momento no se ha avanzado mucho en ese propósito.



Ante la situación que se desató estos días, el representante a la Cámara Alejandro Todo, del Pacto Histórico, informó que para el mes de diciembre se radicará un proyecto de reforma al Icetex, con la que se busca conseguir que la entidad no utilice el endeudamiento como vía principal para financiar los estudios de los jóvenes.



La propuesta plantea, entre otras cosas, reconvertir al Icetex para que ahora se prioricen otros modelos de financiación como los subsidios educativos, en vez de los créditos.



“No hay duda de que el Icetex necesita una reforma y eso se viene discutiendo ya desde hace por lo menos 6 años. Se deben cambiar los mecanismos del crédito básicamente porque el crédito del Icetex llegó a ser supremamente oneroso y mucha gente empezó a tener serias dificultades para pagar la deuda", puntualizó Francisco Cajiao.



Mientras los estudiantes siguen en la incertidumbre y sin muchas alternativas, la Procuraduría dio hasta este lunes plazo al Icetex para explicar por qué se han presentado los retrasos en los recursos para la vigencia actual del Icetex y que está ocurriendo con la programación presupuestal del 2025.



Ojalá esta sea la oportunidad para empezar a escuchar soluciones en vez de excusas.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .