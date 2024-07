Así es como ahorran las mujeres en Cúcuta

La situación económica volátil, el alza de los precios en el mercado, los costos en los pasajes del transporte público y los ‘gastos hormiga’ que surgen día a día no impiden que las cucuteñas busquen formas creativas de ahorrar.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), casi el 57% de las 22 millones de mujeres en el país son las principales proveedoras económicas en sus hogares, muchas de ellas trabajan de manera independiente. En Cúcuta, la tasa de ocupación de ellas es del 44,2 %.

Para investigador y economista Mario Zambrano, director del programa Cúcuta Cómo Vamos, se puede caer en una generalización frente a las diferencias entre hombres y mujeres en temas de ahorro, ya que los contextos sociales, económicos y culturales pueden implicar en las decisiones para mitigar los gastos; sin embargo, sostiene que las mujeres suelen pensar más a largo plazo cuando se trata de salvaguardar a la familia frente a contingencias futuras.

Por tanto, para algunas, el cómo ahorrar se ha convertido en una habilidad esencial. De acuerdo con Fincomercio, estas son algunas de las claves que ellas utilizan para hacerlo:

Comprar para el mes completo: planifican las compras de alimentos y productos básicos para todo el mes con el fin de evitar gastos adicionales y en transporte.

Aprovechar los descuentos: usan cupones en línea o promociones especiales para reducir costos.

Cocinar en casa: prefieren preparar la comida en sus hogares en lugar de salir a restaurantes ya que de esa manera ahorran dinero para otros gastos.

“A mi hijo muchas veces se le antoja comer helado y para no caer en los ‘gastos hormiga’ prefiero hacerle unos helados caseros en mi casa”, dijo Ana María Marciales, comunicadora social.

Optimizar el transporte: algunas cucuteñas madrugan o salen temprano de sus trabajos para evitar transportes adicionales.

Actividades en el hogar: realizan actividades de cuidado personal como la manicura en casa en lugar de ir a salones de belleza.

Beneficios de cooperativas: aprovechar los bonos, eventos y convenios ofrecidos por cooperativas y fondos de empleados para obtener descuentos y servicios a menor costo.

Economía en servicios básicos: cambian a proveedores de servicios de telecomunicaciones e internet que ofrezcan tarifas más económicas.

Para muchas cucuteñas otras formas de ahorrar es mandarles lonchera a sus hijos en vez de dinero. Guardar en la nevera la comida que sobre para el día siguiente. Lavar la ropa una vez a la semana y apagar los electrodomésticos que no están utilizando.

“En términos de servicios públicos, si no voy a estar en la casa apago todas las luces. Nosotras acostumbradas a apagar lo que no se usa, el televisor está desconectado a menos de que quiera ver algo. Los ventiladores los desenchufo. La llave del gas permanece cerrada y así he hecho y creo que me ha funcionado”, afirmó Lorena Sierra, administradora de empresas.

Zambrano recordó que algunos estudios revelan que las mujeres toman mejores decisiones en cuanto al manejo de su dinero, sin embargo, cree que deberían darse más capacitaciones en educación financiera y “explorar formas de ahorro diferentes al tener recursos en efectivo o ‘bajo el colchón’. Pueden buscar inversiones en fondos mutuos, CDT, entre otros”.

Un ejemplo diferente a los ya mencionados es entrar a una cooperativa de ahorro y crédito. En Fincomercio las mujeres representan el 55% del total de los asociados y de ellas, el 58,30 % son de Norte de Santander.

“El total de las mujeres realizan su aporte social, es decir, su primer ahorro. Y un 24,07% han decidido abrir un plan de ahorro programado adicional para alcanzar alguna meta específica”, explicó la entidad.

Impacto en la mujer migrante

Las mujeres migrantes en Cúcuta enfrentan desafíos adicionales debido a la naturaleza fluctuante de sus ingresos. Mónica Crespo, migrante venezolana y experta en migración, señaló que gran parte de la población trabaja como independiente y que eso varía en sus aportes económicos.

“Es difícil que muchas de ellas logren ahorrar porque además de sus gastos tienen que enviar dinero a sus familiares y claro, la capacidad de salvaguardar recursos es escasa”, afirmó Crespo.

