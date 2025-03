América Latina fue el destino del 60% de las remesas desde España en 2023

Las remesas desde España hacia al extranjero supusieron un 0,7% del PIB (unos 10.700 millones de euros) en 2023, lo que supone 0,5 puntos porcentuales más que en el año 2000, con América Latina como el destino del 60% del total, equivalente a unos 6.200 millones de euros.



Según cifras del Banco de España, dentro de esta región, América del Sur ha sido el principal destino, con un 42% del total de remesas enviadas en 2023, en línea con la mayor población de inmigrantes sudamericanos en España, si bien el porcentaje ha disminuido desde el 49% que suponían en 2013.



Por su parte, las remesas enviadas hacia la región de Centroamérica y la República Dominicana han aumentado su participación, desde el 11% en 2013 hasta el 15% en los años posteriores a la pandemia. Tal incremento subraya la creciente importancia de esta área como origen de los flujos migratorios hacia España.

En contraste, el peso de los pagos hacia México se ha mantenido por debajo del 0,5% durante este período, mientras que las transferencias al resto de América Latina también han incrementado su participación, aunque apenas supusieron un 1% en 2023.



Siete destinos latinoaméricanos entre los diez primeros



De entre los diez principales países de destino de las remesas enviadas desde España, siete son latinoamericanos, con un papel destacado de Colombia. Así, en la última década, Colombia se ha convertido en el principal receptor de remesas enviadas desde España, en línea con el aumento de la población residente colombiana mayor de 15 años en España. Su peso relativo se situó en 2023 en el 25% de los envíos a América Latina, alcanzando los 1.500 millones de euros.



Ecuador es el segundo destino de la región en volumen de remesas recibidas desde España, en consonancia con su condición de segunda nacionalidad extranjera más frecuente entre los residentes en España. Así, Ecuador recibe el 15% de los envíos a América Latina, habiendo superado los 900 millones de euros en 2023.



La República Dominicana se ha situado como el tercer destino (11% de los envíos) y el principal dentro de los países centroamericanos y el Caribe, con un volumen de pagos cercano a los 700 millones de euros en 2023.



Por último, destacan Perú y Honduras, que recibieron remesas desde España por valor de alrededor de 520 millones de euros en 2023. Los pagos a ambos países han mostrado crecimientos significativos en los últimos años. En particular, los envíos hacia Honduras se han multiplicado por algo más de tres, en términos reales, en la última década, mientras que en Perú han experimentado crecimientos anuales cercanos al 20% en 2022 y 2023.



Evolución de la remesa media



Los envíos de remesas a los distintos países han crecido en términos nominales proporcionalmente más que la población activa residente en España. No obstante, las mayores tasas de inflación tras la pandemia se han traducido en una cierta reducción de la remesa media mensual de la población activa en términos reales.



En concreto, ajustada por la inflación, la remesa media enviada a Centroamérica ha pasado de 320 euros per cápita mensuales en 2013 a 284 euros en 2023. Por su parte, la remesa media enviada a América del Sur es menor y, entre 2013 y 2019, se mantuvo estable en torno a los 162 euros mensuales per cápita, para caer hasta los 133 euros en 2023. En cuanto a las remesas enviadas a México entre 2013 y 2023, estas no han superado, de media, los 100 euros al mes en términos reales.

En cualquier caso, la remesa media mensual de la población activa inmigrante de América Latina se ha mantenido estable con respecto a la ganancia media por trabajador (alrededor del 8%). Todo ello en un contexto en el que la población activa latinoamericana residente en España se ha ido desplazando durante la última década hacia sectores con mayores salarios.



Entre los sectores que han ganado peso relativo se encuentra la construcción, que ha registrado un ascenso de casi cinco puntos porcentuales en la última década, hasta alcanzar el 10% de la población activa latinoamericana en 2023.



Asimismo, el porcentaje de latinoamericanos que trabajan en el sector de transporte y almacenamiento se ha duplicado entre 2013 y 2023, pasando del 3% al 6%. En sentido opuesto, se ha producido una reducción significativa de dicho porcentaje en el servicio doméstico y, en menor medida, tras la pandemia, en la hostelería y el comercio.

