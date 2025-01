Venezolano Eduin Becerra acaricia el título de la Vuelta al Táchira 2025

Eduin Becerra (Team Trululú) acaricia el título de campeón de la edición 60 de la Vuelta al Táchira en bicicleta, que terminará este domingo con un circuito de 118.8 kilómetros en San Cristóbal.

Becerra, que tomó el liderato en la sexta etapa, fue ganador en el tradicional cerro Cristo Rey de la localidad de Capacho tras una dura jornada montañosa que comenzó en San Rafael del Piñal y pasó por cuatro puertos de montaña con un recorrido total de 151.4 km, disputada este sábado 18 de enero.

Conozca: Sin el cucuteño Jaime Peralta: esta será la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20

“Supimos sortear la etapa, pasar los momentos difíciles, tuvimos bastantes ataques pero gracias a Dios podemos estar aquí un tanto tranquilo”, afirmó Becerra a la prensa de la organización.

El experimentado ciclista se impuso en un tiempo de 4 horas, 3 minutos y 14 segundos ante Jorge Abreu (B Plaza F Arroz Multimarcas) por 4” y Camilo Gómez (Selección Colombia) por 15”.

“Fue una etapa dura, con mucho calor, hubo muchos ataques, intenté, no se me dieron las cosas, pero el líder estaba bastante fuerte, al final abrió una pequeña brecha y no le pudimos llegar”, comentó Abreu.

En la general, el líder tiene una leve ventaja de 22 segundos sobre Abreu y 1:05” sobre José Alarcón (Gobernación de Trujillo). El mejor colombiano ubicado es Édgar Pinzón (Sel. Colombia) en el sexto puesto a 4:07”.

Sobre el circuito de este domingo, Becerra aseguró que tratará de “luchar y sacarle el mejor provecho”.

Por su parte, el segundo en la general parece conformarse con el subtítulo.

“Creo que para nosotros es satisfactoria un segundo lugar. Somos un equipo pequeño, traemos mucha juventud y somos solamente tres experimentados. Creo que ha sido una Vuelta al Táchira excelente”, declaró Abreu.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion