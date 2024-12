Unión Magdalena quedó campeón del clausura, pero aún no hay ascendido a primera división

Lo consiguió en poco tiempo. Solo iban 3 minutos de la parte complementaria cuando Cristian Valencia marcó el empate parcial del cuadro llanero. La paridad no le ayudó a remontar el marcador. Sin embargo, le fue útil para mantenerse en la primera casilla de la reclasificación de la segunda división con 88 puntos.

Con el título que consiguió en el segundo semestre de 2024, Unión Magdalena completó su segundo campeonato en la B. El anterior lo consiguió en el segundo semestre de 2021. Además, fue subcampeón de la categoría en las ediciones de 2000 y 2018.

Conozca: Así fue el Torneo II-2024 del Cúcuta Deportivo

¿Cómo se define el ascenso?

Con su triunfo en el clausura, Unión Magdalena ganó la posibilidad de jugar “la gran final” del año, en la que se medirá, de nuevo, contra Llaneros, campeón del apertura.

El ganador de ese encuentro, que aún no tiene fecha, no solo será el campeón general del año, sino que se convertirá, de manera inmediata, en el primer ascendido a la A para los torneos de 2025.

Entre tanto, la definición del segundo equipo que suba de categoría será un enredo. En caso de que Llaneros sea el campeón general, hay una posibilidad de que Unión, segundo en la reclasificación, juegue un duelo de repechaje contra Real Cartagena, tercero en la sumatoria general de puntos de 2024 en la B.

Sin embargo, eso aún no es algo seguro. De acuerdo con lo que manifestó el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, el próximo lunes habrá una asamblea extraordinaria en la que se definirá si se juega la repesca entre el subcampeón y el tercero, o si no hay nuevo partido. En caso de que Unión gane la finalísima, Llaneros, primero en la reclasificación, debería ascender. No obstante no es algo seguro.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion