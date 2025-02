Un colombo-estadounidense llega hacer parte de la gimnasia nortesantandereana

La gimnasia nortesantandereana con miras a la participación en los torneos nacionales e internacionales sigue trabajando y preparando a sus deportistas con miras a la participación en los diversos campeonatos nacionales e internacionales.

A la par de los gimnastas de la categoría de mayores, el semillero sigue fortaleciéndose a tal punto que se ha unido un nuevo integrante, se trata del colombo-estadounidense Joshua Atehortúa Fadul de 12 años, de padres colombianos, oriundos de Pereira.

El deportista llegó en agosto pasado con la idea de venir a aprender y conocer cómo es el trabajo de la gimnasia en Colombia y particularmente en Cúcuta, tierra de campeones.

Le puede interesar: ¿Por qué los nuevos talentos del deporte nortesantandereano se han fugado?

Para Norte de Santander, es el segundo gimnasta no nacido en Colombia que defenderá los colores del departamento y del país en las competencias nacionales.

El primero en hacerlo fue el colombo-mexicano Sebastián Martínez entre 2006 y 2010.

A las pocas semanas de haber llegado, Joshua dijo que le costó adaptarse a la alta temperatura y a las costumbres de Colombia, pero luego lo fue asimilando y se siente contento de compartir en los entrenamientos con el subcampeón olímpico Ángel Barajas y Jossimar Calvo de quienes recibe buenos consejos para ser un gran gimnasta.

Su español no es muy fluido, pero lo expresa bien, en diálogo con La Opinión Joshua recordó que decidió venir a Cúcuta al saber que aquí vive el medallista olímpico Ángel Barajas y además porque se trabaja más tiempo la gimnasia artística.

“Me gustó Cúcuta, el calor de su clima, el trabajo del entrenador (Jairo Ruiz), que es de ocho horas, muy difícil por cierto, pero se entrena fuerte y eso me llamó la atención, ganaron una medalla olímpica por primera, vez que me sorprendió más lo que me dio más ánimo de venir”.

Del mismo modo, recalcó que adaptarse a ocho horas de entrenamiento fue complejo para lo que venía haciendo en Nueva Jersey. “Al principio fue duro por la cantidad de horas y no tener la familia mis amigos del colegio cerca también fue difícil, porque acá estudio de manera virtual grado séptimo, pero me fui integrando”.

A cerca con quién se la lleva mejor en el coliseo, precisó que “me la llevo bien con todos. No puedo escoger uno, porque todos son buenos deportistas y buenas personas”.

Con muchos sueños

Con respecto qué busca en la gimnasia la cual viene practicando desde los tres años, Atehortúa manifestó que “me veo llegando lejos, sí trabajo duro, y pongo atención a lo que dice el entrenador, pero si no me concentro y hago las cosas bien no lo voy a lograr”, afirmó.

El colombo-estadounidense dijo que una de sus virtudes es la disciplina. “soy una persona segura, que no me da miedo hacer las cosas y si debo hacer un ejercicio difícil hay que hacerlo, intentarlo o si no nunca lo voy a hacer”, aseveró el gimnasta.

Joshua sostuvo que una de las premisas que le han enseñado sus papás es la disciplina para salir adelante.

“Mis papás siempre me han enseñado a ser disciplinado, porque si no tengo disciplina nunca voy a llegar lejos, y nadie me va a ayudar”.

Le puede interesar: Nairo Quintana y otros tres colombianos empezaron la Vuelta a Andalucía 2025

En cuanto a los seis aparatos que se practican en la gimnasia con cuáles se siente mejor anotó que “mis mejores aparatos son suelo, paralelas y barra fija”.

Si está ansioso por competir indicó que “tengo muchos deseos de competir, pero no hay afán, debo mejorar en algunas cosas”.

Por su parte, el técnico Jairo Ruiz señaló que “es un niño que tiene mucho talento y ha crecido una eternidad (en lo deportivo), tiene buena línea, buena posición, en los seis aparatos es parejo y una cosa importante es que es bastante disciplinado, atiende en las charlas y cuando se tiene un deportista así el nivel sube”, afirmó Ruiz.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .