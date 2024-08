¡Se confirmó lo peor! Radamel Falcao sufrió una fractura y preocupa a los hinchas de Millonarios

Radamel Falcao García despertó las alarmas en Millonarios, pues su club ha anunciado que durante el encuentro disputado contra Tolima por la cuarta fecha de la Liga BetPlay, el delantero sufrió una fractura en su mano.

Durante el primer tiempo, el 'Tigre' recibió un empujón de parte de un rival tolimense en la mitad de la cancha que pasó desapercibido, allí el jugador cayó de forma aparatosa.

Esa jugada habría provocado que el delantero no saliera a jugar el segundo tiempo, siendo sustituido por el delantero Leonardo Castro, la transmisión lo mostró saliendo de los vestuarios con un cabestrillo, lo que ya era una señal de la noticia que sería preocupante.

Finalizando el encuentro, el técnico Alberto Gamero fue a la rueda de prensa y allí respondió todas las inquietudes, en especial, sobre la salud de Falcao y lo que le había sucedido al delantero.

“Falcao tiene una fractura del hueso de la mano, precisamente va para la clínica ahora a hacerse los estudios. Se está buscando que solamente sea enyesado y no operado”, expresó en la rueda de prensa el entrenador del club capitalino.

Aún no se sabe cuál va a ser el tiempo de incapacidad del jugador, pero los hinchas esperan que la gravedad de la lesión en su mano no sea alta y así no tenga que pasar por el quirófano, algo que aumentaría el tiempo de ausencia del delantero.