No fuimos efectivos y luego se nos complicó: Álvaro Hernández, técnico del Cúcuta Deportivo

El sábado en Barranquilla, el Cúcuta Deportivo tuvo su primer tropiezo a domicilio en la segunda fecha del Torneo II-2024 al caer en el estadio Romelio Martínez frente al Barraquilla FC, (1-0), con anotación de Miller Bacca.

Los motilones que vencieron en la primera fecha a Atlético FC de Cali viajaron la arenosa con el fin de lograr un resultado positivo en una plaza en la que la suerte ha estado cada vez que enfrenta a los barranquilleros.

Sin embargo en esta oportunidad las cosas no fueron así y terminó perdiendo por la mínima diferencia ante un Barranquilla que hizo más méritos por el partido y se quedó con un justo premio.

La presentación de los rojinegros no fue buena desde la parte futbolística, fue un equipo al que le faltaron las ideas en el mediocampo para manejar el balón y generar fútbol ofensivo, tarea que le quedó difícil de asumir a Bladimir Angulo en la posición de volante de armado y el Cúcuta deambuló en la cancha sin un horizonte claro.

Los extremos no funcionaron y para completar Michell Ramos se lesionó antes de la media hora del primer tiempo y todo cambio, porque en el segundo tiempo estuvo confundido a pesar de los cambios hechos por el técnico Álvaro Hernández que sigue construyendo sobre el camino el once ideal.

Nos complicamos

Sobre el balance que le dejó la presentación y el resultado, el profe Hernández admitió que no fue un partido fácil de trabajar ante tanta juventud que tiene el Barranquilla surtidor de jugadores para el Junior FC.

“Fue un partido complicado duro para nosotros, triste por el resultado lógicamente, veníamos a sumar, y nos encontramos con un rival joven que juegan bien que tiene un proceso importante sabíamos desde el principio que si le dábamos confianza y así llegaron con muchas aproximaciones complicándonos” afirmó el entrenador.

Del mismo modo el timonel del ‘Doblemente Glorioso’ señaló que ellos también intentaron inquietar al rival y reconoció que “no fuimos tan ofensivos como en el primer partido, pero llegamos y pudimos también anotar, no fuimos efectivos y luego se nos complicó un poco el partido por la lesión de nuestro goleador (Michell Ramos), el equipo no se acomodó, mantuvimos el cero en el primer tiempo”, explico Álvaro Hernández.

Aunque el profe defiende su tesis en lo que se pudo apreciar en de los primeros 45 minutos del compromiso solo tuvo dos llegadas claras de peligro la primera al minuto tres y la segunda en el 40 con disparo de Julián Angulo que entró en sustitución de Ramos.

Con respecto al desarrollo del segundo tiempo, sostuvo que el once fronterizo buscó hacer un mejor fútbol.

“El segundo tiempo ‘creo’ lo empezamos bien estábamos manejando y controlando el partido y nos hacen el gol en un momento que no lo esperábamos y estábamos tranquilos y fue una anotación que nos complicó”, señaló Hernández.

Recalcó que el equipo después le puso ganas, un poco desordenado. “Llegamos más de corazón, se sintió la parte física. Tuvimos a lo último algunos escollos donde al menos nos hubiéramos traído un empate, pero no se consiguió”, acotó el técnico de los rojinegros.

El zaguero central Hernán Pertuz también dijo en la rueda de prensa que no están conformes con el resultado porque el objetivo era no perder y no se consiguió lo que se quería.

“Veníamos a ganar, lastimosamente la lesión de nuestro delantero nos hace perder esa referencia en la parte de arriba”.

Del mismo modo, Pertuz aceptó que se cometieron errores en el partido que les costó la derrota. “terminamos cometiendo errores y al final llega (ese) gol en el momento que no esperábamos quisimos reaccionar y no lo conseguimos”, subrayó.

El próximo sábado Cúcuta recibirá a Real Cartagena que le ganó al Atlético Huila.

