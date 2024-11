Luis Díaz, genio y figura con el Liverpool en la Champions

La gran actuación del colombiano Luis Díaz con el Liverpool en la goleada 4-0 sobre Bayer Leverkusen, campeón alemán, al anotar un triplete dejó perplejos a los hinchas ‘Reds’, que corearon su nombre en Anfield.

‘Borrado’ de la titular en algunos partidos de la Premier League, ‘Lucho’ fue consciente de que tenía que luchar por un puesto, en teoría, con el neerlandés Cody Gakpo.

Sin embargo, el técnico Arne Slot se arriesgó y de entrada se jugó con los dos para enfrentar al Leverkusen, pero esta vez permitió que Díaz interiorizara mucho partiendo desde la banda izquierda por momentos siendo un especie de centro delantero. En el segundo tiempo, tras un (0-0) indescifrable, apareció la habilidad e inteligencia del guajiro para resolverle la situación a los ‘Reds y se marcó tres señores goles por primera vez en su carrera.

Tras su buena tarde, el colombiano en su cuenta de X (antes Twetter), con el balón de los tres goles y el trofeo al mejor jugador escribió: “Primer triplete en casa y más por venir”.

Y no es para menos, Díaz en esta temporada con Liverpool ha sido pieza fundamental y en todas las competiciones se ha hecho presente en el marcador. La última y más reciente fue en la Copa Carabao en el triunfo (3-2) ante el Brighton Albion.

Buena calificación

El delantero cafetero fue elogiado por la prensa inglesa y además fue el futbolista con mejor calificación durante el partido al recibir un 9.0. Luego le siguieron Curtis Jones (8.0), Ibrahima Konate, Mohamed Salah Kostas Tsimikas y el arquero Caoimhin Kelleher, cada uno con (7.0)

Respaldo de Slot

Durante y después del compromiso el técnico neerlandés fue el más sorprendido por el triunfo y el desempeño del colombiano, del que pese a sus comentarios, valoró el gran trabajo del guajiro.

Sobre poner a Díaz en otra posición haciendo más diagonales, que jugar por la banda como lo hace de manera habitual, Slot explicó que “Solo tengo cuatro atacantes disponibles en este momento debido a las lesiones de Diogo Jota y Federico Chiesa.

Elegimos jugar Lucho más desde el centro del campo y quizás después sorprendiéramos con carreras por detrás, no solo con él, sino en general. Si nos fijamos en el primer gol, ese fue el resultado final, con un pase de Curtis Jones”.

A la pregunta de por qué Lucho Díaz no ha tenido la continuidad y ha sido relevado en algunos partidos, el entrenador Slot fue claro “No solo a la gente de Colombia le gusta y ama a Lucho, sino que la afición del Liverpool también lo ama mucho.

Escuché muchas veces a los fanáticos entonar su canción. Y también le gusta mucho al gerente. No lo amo, ¡pero me gusta mucho! Ha jugado muchísimos partidos, pero acabo de decir algo sobre Darwin Núñez: en la Liga Premier y la Champions, hay que jugar muchos partidos al más alto nivel y no siempre es posible que todos los jugadores jueguen todos los partidos”, afirmó el neerlandés.

El capitán de los ‘Reds’ Virgil van Dijk se mostró sorprendido con el gran partido del colombiano y le vino a la memoria el senegalés Sadio Mané una de las grandes figuras que ha tenido el equipo.

“A Mané también le gustaba ocupar distintas posiciones en el ataque del Liverpool y Díaz está demostrando que puede ser igual de devastador. Sí, creo que lo hemos visto en los últimos años con Sadio jugando como número 9 y moviéndose en diferentes posiciones, así que creo que los jugadores pueden hacer daño en todas partes", dijo el capitán del Liverpool.

Y agregó “obviamente, estoy muy contento por él, por haber conseguido su primer triplete en la Liga de Campeones de su carrera. Su primer gol fue de gran calidad. Fue un pase increíble de Curtis (Jones) y una definición fantástica”.

Los once goles de ‘Lucho’ en Champions

El guajiro de 27 años, con su hat-trick, llegó a once goles en el certamen con los marcados con Porto y Liverpool.

Con el equipo portugués le anotó a Krasnodar (derechazo en derrota 3-2), Manchester City (derechazo en caída 3-1), Marsella (derecha en victoria 3-0) y Milán (derecha en victoria 1-1 y derecha en empate 1-1).

Con el inglés le marcó a Benfica (zurda en triunfo 3-1), Villareal (cabeza en victoria 3-2), Napoli (derecha en caída 4-1) y Bayer Leverkusen (triplete con derecha en victoria 4-0).

Los goleadores colombianos

La lista de artilleros colombianos en la Champions no es larga. Si bien ostentan los títulos Iván Ramiro Córdoba (Inter) y James Rodríguez (Real Madrid), el poderío goleador no ha estado tan presente.

La lista de goleadores nacionales, incluyendo fases previas, es liderada por los delanteros Jackson Martínez y Radamel Falcao con 14 anotaciones.

Martínez anotó 13 de ellos con Porto (2 a Bayern Múnich, 2 a Dinamo de Kiev, 2 a Bate Borisov, París SG, Atlético de Madrid, Austria Viena, Lille, Shakthar Donetsk y Athletic de Bilbao) y uno con Atlético de Madrid (Astana).

Falcao, por su parte, hizo 4 con el Porto (2 a Atlético de Madrid, Apoel y Arsenal) y 10 con el Mónaco (2 al Manchester City, 2 al Fenerbahce, 2 al CSKA Moscú, Borussia Dortmund, Beskitas, Porto y RB Leipzig).

Le siguen Luis Díaz (11), Duván Zapata (8) y con cinco anotaciones James Rodríguez, Luis Muriel y Felipe Pardo.

El triplete del Tino al Barcelona

Lo hecho por Díaz ante el Leverkusen se configura como el segundo triplete de un jugador cafetero en la máxima competición de clubes de Europa.

El primero en hacerlo fue el histórico Faustino ‘Tino’ Asprilla, quien vistiendo la camiseta del Newcastle inglés pudo anotarle tres veces al FC Barcelona, en un mismo encuentro, en un compromiso que terminó 3-2.

Fue en la fase de grupos de la edición 1997-1998. El primero de sus tantos fue un derechazo de penal, el segundo un cabezazo tras un salto espectacular y el tercero otro cabezazo con un sostenido memorable.

Goleadores colombianos:

1. Jackson Martínez (14) Porto y Atlético de Madrid.

1. Radamel Falcao (14) Porto y Mónaco.

3. Luis Díaz (11) Porto y Liverpool.

4. Duván Zapata (8) Atalanta.

5. James Rodríguez (5) Real Madrid y Bayern Múnich.

5. Luis Muriel (5) Atalanta.

5. Felipe Pardo (5) Olympiacos.

*Incluyendo fases previas.

