Los 'escarabajos' colombianos que estarán en la Vuelta a España 2024

Hace 50 años el primer ciclista colombiano en participar en una Vuelta a España fue el antioqueño Giovanni Jiménez Ocampo, quien además abrió el camino para que otros ciclistas llegaran a la ronda ibérica.

De igual manera, 14 años después, (1985),los escarabajos, compitieron por primera vez en la con un equipo netamente colombiano, y desde entonces son 39 años participando en la carrera española la tercera más importante después del Giro de Italia y el Tour de Francia.

Según las estadistas, Colombia ha participado con 132 pedalistas, en diferentes facetas y ha conseguido dos títulos el primero en 1987 con Luis Herrera y el segundo con Nairo Quintana en 2016.

De igual forma ha logrado un subtítulo con Fabio Parra en (1989) y cuatro terceros lugares con: Francisco ‘Pacho’ Rodríguez (1985), Oscar de J. Vargas (1989), Esteban ‘Chavito’ Chaves (2016) y Miguel Ángel ‘Supermán’ López (2018).

Como dato anecdótico, dos colombianos compartieron el podio, Parra y Vargas en el 89, y Quintana con Chaves en 2016.

La actual edición 2024 comienza este sábado en Bilbao con una contrarreloj de 12 kilómetros, allí estará presente el tricolor colombiano con siete escarabajos que buscarán ser protagonistas e intentar ganar al menos una etapa.

Los ‘aventureros’ de este año son; Rigoberto Urán (EF-EasyPost), Nairo Quintana, Einer Rubio (Movistar Team), Harold Tejada, Santiago Umba (Astana Qazaqstan), - Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora-Hansgrohe) y Brandon Rivera (Ineos Grenadiers).

La novedad es la no presencia de Sergio Andrés Higuita (Bora), que no fue tenido en cuenta para la vuelta y se prevé que para 2025 cambiará de escuadra. Y el otro es Egan Bernal quien fue bajado del grupo por disposición de equipo y que luego el mismo Egan aclararía que no asiste la Vuelta por estado físico.

De haberse encontrado bien era una buena oportunidad para que el cundinamarqués diera la pelea por el título.

¿Pero cómo llegan los siete representantes a la competencia?, en la que lo grandes favoritos son; el esloveno Primoz Roglic, el portugués Joao Almeida, los españoles Marc Soler, Mikel Landa, el ecuatoriano Richard Carapaz y el vigente campeón el estadounidense Sepp Kuss.

1.- Rigoberto Urán (EF)

A sus 37 años ‘El Toro de Urrao’ se despedirá del ciclismo en la tercera grande de la temporada. ‘Rigo’ desde el año pasado ya venía poniéndose un límite entendiendo que ha llegado el momento de dejar el camino a otros.

Para el paisa será su novena participación en la competencia, donde sus mejores presentaciones fueron séptimo en 2018 y noveno en 2022.

Su protagonismo en la Vuelta va ser colaborarle al ecuatoriano Richard Carapaz que buscará dar la batalla en conseguir uno de los tres cajones del podio.

No obstante, el colombiano llega un poco descansado después de correr el Tour de Francia en el que terminó en el puesto 71 de la general.

Según como se vayan dando las etapas, el objetivo es ganar alguna de las fracciones de montaña y en lo posible luchar por estar en el top 10 la carrera.

2.-Nairo Quintana (Movistar Team)

El boyacense de 34 años vuelve a la ronda española después de cinco años y completará su séptima participación.

Después del Tour de Francia 2022, el boyacense había quedó inhabilitado por el caso del Tramadol, y todo el 2023 no pudo ser fichado por ningún equipo del World Tour.

Este año, Nairo fue ‘rescatado’ por el equipo Movistar, en el que militó siete temporadas (2012 a 2019) después fichó por el Arkea Samcic (2020-2022) y luego desapareció del mapa ciclístico.

A la Vuelta no llega como capo, pues el liderazgo de la escuadra está en el español Enric Mas y del colombiano Einer Rubio. El nacido en Cómbita deberá trabajar para ellos y pescar en río revuelto en ganar una etapa.

3.-Daniel Martínez (Bora-Hansgrohe)

El soachuno de 28 años correrá su tercera Vuelta a España, en 2019 ocupó la casilla 41 y en 2020 abandonó por problemas de salud.

Martínez su primer deber es ayudarle al esloveno Primoz Roglic, candidato número uno al título, que busca ganar su cuarta vuelta tras las ganadas en (2019, 2020 y 2021), el año pasado fue tercero.

En este año el logro más importante de Dani Martínez ha sido, ser subcampeón del Giro de Italia, campeón Nacional de Colombia de la CRI y ganador de dos etapas en la Vuelta Algarve, en Portugal.

4.-Einer Rubio (Movistar)

Einer Rubio, con 26 años de edad, cuatro de ellos el equipo telefónico disputará su segunda ronda española. En 2023 se ubicó en el puesto 16 de la general.

Este año ha corrido la Vuelta a la Comunidad Valenciana, el Tour de los Emiratos, la Milan Turín, la Vuelta a Cataluña, Giro de Italia (séptimo), la Vuelta a Suiza, entre otros.

El boyacense al igual que su paisano Nairo Quintana deberá de disponer de su trabajo para respaldar al líder Enric Más .