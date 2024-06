Las palabras de Falcao tras su llegada a Millonarios

El samario se reencontrará con experimentados como David Ospina (Atlético Nacional), Carlos Bacca (Junior FC), Adrián Ramos (América), Hugo Rodallega (Santa Fe) y Darwin Quintero (Pereira).

“Cada uno quiere dar lo mejor por su club. Hemos recorrido caminos juntos, luchando y defendiendo los colores de Colombia, tenemos ese sentido de pertenencia. Sabemos lo que es estar fuera, ellos mejor que nadie comprenderán este sentimiento. Será muy lindo reencontrarme con ellos”, puntualizó.

El futbolista explicó el origen de su afición hacia Millonarios.

"Porque cuando vivíamos en Venezuela y volvíamos a Bogotá, mi papá entrenaba con Millonarios y yo participaba de los entrenos y empecé a tener un cariño”, expresó.

El debut de Falcao sería contra River Plate en el estadio Monumental de Buenos Aires, en un compromiso amistoso, el próximo 9 de julio.

“Parecía que todo fuera organizado, pero salió perfecto. Nunca me imaginé contra River, en el Monumental. Para mi River es todo. Me llevaron de niño, me terminaron de formar, me dieron sus valores… para mi es todo”, reseñó.

