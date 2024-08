La triatlonista nortesantandereana Camila Ardila clasificó a los Juegos Nacionales de la Juventud 2024

El triatlón es una de las disciplinas más exigentes que se realiza a nivel mundial en la que se mezcla la natación, ciclismo y atletismo.

Norte de Santander en los últimos tres años ha tenido presencia en esta disciplina con buenas actuaciones en la rama juvenil en damas y varones.

La más reciente fue el pasado sábado 19 de agosto en Riohacha con la patiense Luisa Camila Ardila Torres de 19 años quien logró clasificarse a los I Juegos Nacionales Juveniles 2024, que se disputarán del 8 al 28 de noviembre en el Eje Cafetero.

Como dice el refranero popular 'nadie es profeta' en su tierra.

Ardila Torres, que defenderá los colores del departamento de Sucre, ocupó el quinto lugar en la prueba Sprint, confirmando su clasificación a las justas juveniles mostrando un gran nivel competitivo.

Nuevos aires

La expatinadora patiense ha visto en el triatlón una de sus buenas habilidades y destrezas en un deporte bastante duro que necesita de mucha preparación.

La deportista al ver qué Norte de Santander no cuenta con liga de triatlón tuvo que cambiar de camino y buscar dónde mostrar su talento como triatlonista.

En primera instancia Ardila migró a Medellín donde entrenó con la Liga de ese departamento, pero gracias a su trabajo y desempeño, la Liga de Triatlón de Sucre (TriaSuc) le abrió las puertas para representar a la región en los Juegos de la Juventud.

Tras dialogar con los directivos de la Antioquia, le dieron el paz y salvo y permitirle correr por otro departamento siendo Sucre que el que la ha dado esa oportunidad y la deportista confía retribuir esa confianza con resultados en las próximas competencias y en los Nacionales de la Juventud

Ardila Torres recibía unos pequeños apoyos para su preparación por parte de Comfanorte y el IMRD de Los Patios los cuales fueron cortados sin recibir ninguna explicación.

Pese a ello, la triatlonista continuó entrenando manteniendo su nivel físico-técnico participando en las diversas válidas de la federación, con recursos de su familia y algunas colaboraciones, cuando le llegó la propuesta de Sucre la cual no dudo en tomarla y es una bendición que le llegado del cielo y espera aprovecharla de mayor manera posible.

“Lastimosamente no he contado con el apoyo que se necesita para ir a estos eventos ya que muchas entidades importantes de la región me prometieron una ayuda y al final se quedó solo en promesas y no pasó nada. Agradecer a la Liga triatlón de Sucre que me ha dado esta oportunidad de representarlos y espero hacerlo de mejor manera ”, dijo Camila Ardila a La Opinión.

Buen año

La temporada 2024 para Camila ha sido buena en términos generales demostrando un gran nivel.

Entre las competencias destacadas está la participación en la American Cup Calima Valle del Cauca, ocupando el segundo puesto en la categoría juvenil distancia Sprint, en mayo.

El pasado mes de julio compitió Sportravel El Peñol, Antioquia, coronándose campeona en el general en la distancia sprint. Ese mismo mes el 21 de julio, en la Copa Colombia de Rionegro obtuvo el cupo a los Juegos de la Juventud en la distancia súper sprint.

Y el 19 de agosto, la Copa Colombia Guajira es Mágica, demostró el buen momento.

“Agradezco al Director de Inder Sucre a la presidenta Piedad Peruza y al entrenador Larryn Sánchez por el apoyo. Como deportista es muy triste que entidades a las que he representado con mucho orgullo y sacrificio me hayan dado la espalda” confesó

Y añadió “mi preparación ha sido dura, me ha tocado mezclarla con los estudios de la universidad (UFPS) donde curso tercer semestre de ingeniería electromecánica.

Para este proceso doy las gracias a las personas que han sido estables durante este proceso: Primero a Dios y mi familia por permitirme y apoyarme en lo que me gusta, a mi entrenador Jaime Baquero del Club 3PSC, a Jerónimo Sierra del equipo runner 44, a mi fisioterapista Ángela Tafur quien ha estado pendiente de mi recuperación, al médico Juan Carlos Yáñez al Ingeniero Germán Barrera de Incel Ltda y a Sergio Delgado.

