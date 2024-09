La selección mayor de Colombia, precalienta para enfrentar a Perú por las eliminatorias suramericanas

Mientras a la afición disfruta del Mundial femenino Sub-20 con las ‘Chicas Súper Poderosas’ la selección Colombia masculina de mayores ya se encuentra en su totalidad reunida en Barranquilla de cara a los compromisos ante Perú y Argentina por las fechas 7 y 8 de las eliminatorias suramericanas al Mundial 2026.

Tras la convocatoria hecha por el técnico Néstor Lorenzo, los jugadores que se han sumado hasta el momento son; Camilo Vargas, Carlos Cuesta, Jhon Jader Durán, Yerson Mosquera, Juan Camilo Hernández, James Rodríguez, Kevin Mier, Johan Mojica, Yerry Mina, Jhon Lucumí, Cristian Borja, Luis Sinisterra, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Álvaro Montero, Kevin Castaño, Jhon Córdoba, Yaser Asprilla, Jhon Solís, Juan Fernando Quintero, Juan David Cabal, Juan Camilo Portilla, Richard Ríos, Rafael Santos Borré y Luis Díaz.

La última novedad es el llamado Juan Camilo Portilla, jugador de Talleres de Córdoba de Argentina.

El seleccionador de la Tricolor lamentó la lesión de Lerma que viene jugando bien y fue titular en la pasada Copa América de la que fue subcampeón.

“Son jugadores del proceso, de pronto Lerma estuvo más veces, Portilla menos, pero son jugadores que ya conocemos y no hay ausencia de nadie. Lerma esperamos que venga, está evolucionando bien y no hay motivo por el cual no debiera venir. Estamos viendo la forma de que se sume al plantel y evaluarlo aquí”, expreso Lorenzo.

Uno de los que faltaba por integrarse al grupo era el volante del Fluminense Jhon Arias, quien tenía permiso pues esta semana nació su hija.

Con toda la plantilla disponible, Lorenzo espera consolidar en la práctica los once inicialistas para enfrentar Perú.

Sobre lo que espera del juego frente los incas, precisó que “Perú tiene buenos jugadores en ligas importantes, así que será un partido durísimo, Han cambiado de entrenador, tienen un orden táctico muy importante que es difícil de doblegar, y lo han demostrado en los partidos que jugaron en la Copa América",

"Tomaremos este partido como una final, un partido muy difícil, importante y decisivo en lo que viene. Para nosotros, es un partido de mucho cuidado; incluso en las últimas veces que nos hemos enfrentado, no nos ha ido tan bien, así que es un reto para nosotros volver a imponernos en ese duelo"

Respuesta a lo de Borja

Sin embargo, en charla con la prensa por ‘enésima vez’ le preguntaron al argentino sobre el delantero Miguel Borja que ha demostrado en River Plate estar bien para aportar sus goles con la tricolor, pero no se explican el porqué es ignorado de cierta manera.

Para acallar esos rumores y malos entendidos Lorenzo remarcó que "Borja es parte del grupo.

No está aquí porque hay un límite de jugadores, y compite con (Jhon Jader) Durán, (Rafael Santos) Borré y (Jhon) Córdoba, pero compite a la par. Es muy fina la línea cuando uno elige".

Y añadió a pesar de no haber quedado en la lista de los 26 jugadores, los que fueron llamados no es que tengan el puesto asegurado. Esta vez le tocó a Borja.

"Se lo dije a los jugadores cuando nos juntamos, 'Lucho' (Díaz) es testigo, ninguno tiene el cupo asegurado ni la silla asegurada, pero tampoco ninguno tiene prohibida la entrada. La competencia nos hace mejores a todos, nos ayuda a superarnos, y saber que tengo un jugador con el que compito y que está a buen nivel me obliga a dar lo mejor de mí. Y eso, es lo que se busca en el grupo", enfatizó el seleccionador para poner punto final al tema.

De igual manera hizo referencia a otros jugadores que han hecho parte de la Tricolor, que hoy no están, pero igual tienen las puertas abiertas.

"Matheus Uribe no está afuera, Miguel Borja no está afuera, Dávinson Sánchez no está afuera, (Deiver) Machado no está fuera tampoco. Puedo nombrar a 20 jugadores y seguramente me olvidaré de alguno, pero todos son parte del proceso y cualquiera puede salir o entrar en cualquier momento", explicó.

