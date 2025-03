La Federación Colombiana de Ciclismo se blinda para luchar contra el dopaje

Una de las batallas con la que ha tenido que librar el deporte colombiano es la lucha contra el dopaje y en particular con el ciclismo, disciplina que se ha visto permeada por la falta de control que rigen al deporte de la bielas y los pedales.

No es para nuevo lo que sucede con el ciclismo, hace un par de años desapareció el equipo Manzana Postobón debido a as situación en las que se vieron involucrados más de 20 corredores y el parece no acabar.

El martes, la Federación Colombiana de Ciclismo (FCC) dio a conocer un listado de 25 corredores que fueron suspendidos algunos de manera provisional, otros por periodos de 2 a 8 años dos de por vida, por el uso de sustancias prohibidas.

En comunicado emitido por la máxima rectora del pedal en Colombia, explica que “en el marco de nuestro compromiso con el deporte limpio, la transparencia y la integridad competitiva, compartimos la lista de sanciones vigentes y suspensiones provisionales actualizada al 5 de marzo de 2025, como parte de los esfuerzos continuos para combatir el flagelo del dopaje en el ámbito deportivo.

Esta lista refleja las medidas adoptadas por los organismos competentes contra aquellos atletas, entrenadores o personal de apoyo que han incurrido en violaciones de las normas antidopaje establecidas por el Código Mundial Antidopaje (CMA) y las regulaciones específicas de cada deporte.

Entre los casos de suspensión más fuertes que detalla Fedeciclismo está el de los ciclistas Ferney Orlando Bello, campeón en 2024 de la Vuelta de la Juventud, suspendido de por vida por el ingerir (3 OH Stanozol) y Luis Alberto Largo por cera.

En dicha lista figura el ciclista cucuteño Sebastián Saavedra, suspendido por cuatro años por consumo de EPO (Eritropoyetina), . Otros corredores suspendidos por el mismo tiempo son Miguel Ángel ‘Supermán’ López, por el uso de Menotropín.

La Unión Ciclística Internacional el 25 de julio de 2023, le impuso una sanción de cuatro años de suspensión al boyacense que termina el 24 de julio de 2027. López ha corrido para las escuadras del World Tour Astana y Movistar Team, y el equipo continental Team Medellín.

También están suspendidos, Juan Santiago Busaquillo, Adrián Vargas, Marlon Patiño, Javier Gómez, Walter Betancur, Anderson Molina, Esteban Toro.

Con sanción de ocho años aparece el exciclista boyacense Camilo Andrés Gómez, el santandereano Aristóbulo Cala, según el examen realizado se le encontró Anabolic Androgenic Steroids.

De igual manera Marco Tulio Suesca de 30 años un ciclista reconocido en el pelotón nacional se encuentra suspendido de manera provisional por el uso de EPO. El de menor sanción de acuerdo al listado emitido por la federación es Yeison Andrés Chaparro que cumple una sanción de dos años por consumo de furosemida.

La Fedeciclismo indicó que las sanciones vigente, incluye a aquellos atletas y personal sancionado que han sido declarados culpables de violaciones antidopaje, ya sea por uso de sustancias prohibidas, evasión de controles, posesión o tráfico de sustancias ilegales, entre otras infracciones. Las sanciones pueden incluir suspensiones temporales o permanentes, así como la descalificación de resultados obtenidos durante el período de la infracción.

En cuanto las suspensiones provisionales, se incluyen como medida preventiva mientras se investigan posibles violaciones.

