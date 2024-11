James Rodríguez y Mayra Ramírez, nominados al once ideal de la Fifa

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) publicó los nominados a las diferentes categorías de los premios The Best que reconoce lo mejor del fútbol mundial y hay presencia colombiana para ser reconocidos tanto en los galardones masculinos como femeninos. Los aficionados pueden ayudar con su voto.

El máximo ente del fútbol mundial ha dado a conocer los candidatos a llevarse los reconocimientos como los mejores del mundo y dos talentos colombianos se codean con figuras internacionales del balompié masculino y femenino.

Lea: Colombia bajó dos puestos en el ranking Fifa y cerró el 2024 fuera del top-10

Dentro de las categorías que se reconocen está el mejor jugador masculino, la mejor jugadora femenina, el mejor entrenador de la rama masculina, el mejor entrenador de la rama femenina, el mejor y la mejor guardameta y la mejor afición.

Adicional a esto, se premia el mejor gol masculino con el galardón Puskás y este año hay varias novedades, una de ellas es el Premio Marta, que es el mejor gol femenino.

Otra de las novedades es el 11 ideal del mundo femenino y masculino, categorías que sí existían pero que no contaban con una posibilidad para que el público participara en las votaciones.

En estas dos categorías hay presencia colombiana, pues James Rodríguez está nominado a integrar el once ideal de la Fifa como volante, allí comparte lugar con jugadores como Camavinga, Foden, Kroos, Rodri, Bellingham, Palmer y Valverde.

Por su parte, Mayra Ramírez podría ser una de las delanteras del once ideal, allí también resaltan nombres como la brasilera Adriana, la jugadora del Barcelona, Caroline Graham y la también delantera del Chelsea, Lauren James.

Conozca: No le deja nada al país: la explicación de Mindeporte, Luz Cristina López, de por qué no se apoyó el Tour Colombia 2025

¿Cómo votar por James Rodríguez y Mayra Ramírez en los Premios The Best?

Las votaciones a los premios The Best Fifa Football Awards 2024 estarán abiertas hasta las 11:59 p. m., hora central europea del martes 10 de diciembre, es decir, 5:00 p. m., hora de Colombia.

Para votar, los aficionados pueden ingresar a la página www.fifa.com y allí van a aparecer todas las categorías, por lo que pueden buscar The Best Fifa 11 Masculino para apoyar a James Rodríguez y The Best Fifa 11 Femenino para hacer lo mismo con Mayra Ramírez.

James ya una vez estuvo en el podio de ganadores de estos premios, esto fue en el año 2014 cuando logró llevarse el Premio Puskás gracias a su gol realizado a la Selección de Uruguay durante el Mundial de Brasil. En esta ocasión llega a los galardones como el mejor jugador de la pasada Copa América, donde tuvo un papel destacado con la Selección Colombia.

Por su parte, Ramírez ha tenido un gran momento con el Chelsea y ha sido una de las destacadas en la Selección Colombia femenina, siendo pieza clave en el ataque cafetero. La cundinamarquesa estuvo en la última lista de nominadas al Balón de Oro y también está nominada en los Globe Soccer Awards, los cuales se entregarán el próximo 27 de diciembre en Dubái.

