James Rodríguez terminó el año, ignorado en el Rayo Vallecano

James Rodríguez sigue siendo un tema de conversación en España: no fue convocado en los últimos dos juegos de Rayo Vallecano y la incertidumbre sobre su futuro crece a medida que se acerca el mercado de invierno.

Iñigo Pérez, entrenador del equipo de Vallecas, fue consultado por la situación del cucuteño y se enfadó ante los rumores que hablan de que "apartaron" al colombiano.

Ayer tampoco hizo parte de los convocados para el partido frente al Betis por la fecha 18 de la Liga española, donde los de Vallecas igualaron 1-1 en su visita al Real Betis.

El entrenador de los rayistas se hartó de la preguntadera, sobre qué pasa con James, porqué esa actitud de mantener apartado al colombiano, hecho que negó diciendo que no ha apartado a nadie, pero tampoco expone porque no juega en la Liga.

Nadie dice nada. Ni Íñigo ni el presidente del club han dado información certera de lo que pasa. Si bien el entrenador ya dijo que "no puede contar nada", la falta de claridad, aún lo persigue en cada rueda de prensa.

El técnico habló con los medios en la previa al juego ante Betis y la pregunta no tardó en llegar, ahora basada en rumores: ¿es cierto que James ha sido apartado?

"Es un tema que ya respondí y no puedo hablar, sí te puedo decir que el grupo no ha apartado a nadie ni tampoco el club. Me fastidia por sobre todo que a este vestuario, que es elogiable, se le cuestionen esas cosas. No le encuentro sentido y quiero pensar que lo soltaron para que yo venga aquí y cuente la verdad pero me da a que no, así que aprovecho que nadie ha a apartado a nadie", contestó el estratega.

Aunque en la rueda de prensa había reiterado no ha apartado a nadie el del equipo, lo cierto es que con el colombiano es claro que no quiere saber nada pues tampoco lo tuvo en cuenta y James cerró el año sentado en el banco.

La última vez que jugó de titular fue el 4 de diciembre en la Copa del Rey ante Unionistas de Salamanca, con victoria (3-2) donde el 10 de la selección Colombia actuó 69 minutos.

Tras el momento que vive James, desde Brasil el entrenador del Sao Paulo, el argentino Luis Zubeldía se destapó y aclaró las razones por las que el 10 colombiano no encajó en su idea de juego y cree que son las mismas por las que no encaja en el club español.

Zubeldía inició explicando que el problema con James en el Sao Paulo fue más una cuestión de complementariedad dentro del esquema futbolístico que de falta de calidad. Según el estratega argentino, la llegada del volante colombiano se dio bajo el mandato de Dorival Júnior, el técnico anterior, quien posiblemente identificó una necesidad específica:

“La primera pregunta que vos te tenés que hacer a la hora de contratar un jugador es si falta alguien con ciertas características. En este caso, faltaba un 10, alguien que maneje la pelota parada, que meta pases gol y sea un estratega. La respuesta a esa pregunta era James, porque lo es. Pero hay otra pregunta clave que sigue: ¿Y su posición?”.

Para Zubeldía, el problema de James no radicaba en su talento, sino en cómo integrarlo en un sistema con jugadores consolidados en posiciones clave. Puso como ejemplo la situación en el Sao Paulo, donde debía decidir entre James y Luciano, un delantero con un promedio de 15 goles por temporada.

Y se preguntó el argentino ¿Va a jugar detrás del 9? Perfecto, pero entonces, ¿a quién vas a sacar? ¿A Luciano? ¿Y es que Luciano anda mal? No. Entonces, ¿cómo gestionamos eso? Ahí está el conflicto. Si James va al banco, ¿se lo aguanta? En todos los equipos donde pasó eso, James no lo toleró porque necesita jugar”.

Zubeldía también subrayó que para integrar a un jugador como James, es esencial que pueda adaptarse a diferentes roles en el campo. ”Yo diría: contrato un 10 que pueda jugar por una banda, que sea complemento de Luciano, Calleri y Lucas. Si alguno tiene que salir, juega por dentro, pero también puede hacerlo por fuera, lo que me da un abanico de posibilidades. Así todos son importantes en una idea de juego”.

El técnico destacó que la centralización de James en su rol como mediapunta fue uno de los factores que dificultaron su encaje: “James necesitaba jugar en el centro, pero ya había otros jugadores que ocupaban esa posición, por lo que terminó no encajando en la idea”.

Zubeldía no solo habló del pasado de James en el Sao Paulo, sino que también proyectó una problemática similar en el Rayo Vallecano. Para el técnico argentino, el volante colombiano enfrenta las mismas dificultades de integración, dado que los sistemas modernos requieren flexibilidad táctica y complementariedad en las funciones de los jugadores.

Las declaraciones de Zubeldía arrojan luz sobre un aspecto fundamental en la carrera de James Rodríguez: su talento es innegable, pero su capacidad de adaptación y complementariedad en sistemas modernos ha sido una barrera.

