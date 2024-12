James Rodríguez rompió el silencio: reveló por qué no juega en el Rayo, previo al duelo con su exequipo Real Madrid

James Rodríguez rompió el silencio sobre su difícil situación en el Rayo Vallecano previo al duelo que tendrá su equipo este sábado ante el Real Madrid, club al que también perteneció y en el que dejó huella cuando tuvo la oportunidad de jugar.

Más allá de los pocos minutos que viene recibiendo de parte del entrenador Iñigo Pérez, el cucuteño se mostró ilusionado y comprometido, pues es consciente que de su buen estado físico depende su llamado, como viene siendo, a la Selección Colombia, en la que es su capitán y con la cual lucha para lograr la clasificación al Mundial de Norteamérica en 2026.

James representó al Real Madrid en dos fases: entre 2014 y 2017 y luego, entre 2019 y 2020. Jugó 125 partidos, convirtió 37 goles y realizó 42 asistencias. Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, quien está de nuevo al frente de la escuadra merengue, el colombiano vivió una de sus mejores etapas como futbolista gracias a la confianza brindada por el orientador italiano, quien lo tuvo también en el Bayern de Múnich de Alemania y el Everton de Inglaterra.

“Siempre es lindo jugar contra el Real Madrid. Un club donde fui feliz y pude mostrar todo lo que yo podía hacer. Siempre es especial ese duelo”, señaló James en entrevista con el diario Marca antes del compromiso de este sábado en el Estadio de Vallecas a partir de las 3:00 de la tarde.

El Rayo se ubica 12° en la Liga de España con 19 puntos; Real es segundo con 36, a dos del líder Barcelona tras 17 fechas disputadas.

“Es una ciudad hermosa, llegué aquí en 2014 y aquí me quedé un tiempo. Obviamente, a mí me gusta mucho vivir en Colombia, pero también en Madrid, me encanta. La gente apoya mucho y esta experiencia de estos tres meses está siendo buena”, aseguró el centrocampista, quien se esfuerza por no perder ritmo de competencia.

Ante la pregunta de por qué juega tan poco en su nuevo equipo después de llegar procedente del Sao Paulo de Brasil, Rodríguez fue claro, señalando que son decisiones del estratega Pérez, quien al parecer no siente la confianza suficiente para descargarle la responsabilidad en el mediocampo.

“Quiero jugar más, pero ya no son decisiones mías. Son decisiones que yo no tomo, son cosas que no puedo controlar. Yo asumo la responsabilidad de mis cosas, pero jugar o no... no lo controlo. Mi misión es entrenarme bien, estar día a día bien físicamente, como lo estoy ahora y como lo he demostrado en los partidos con Colombia”, aseguró.

Hasta el momento, Rodríguez ha disputado siete juegos con el Rayo, muchos de ellos sin ser titular, y ha hecho una asistencia.

“Allí (con la Selección), si no estoy físicamente bien, no jugaría. Por eso intento cuidarme mucho. Intento entrenarme bien por si me toca jugar, estar listo. Hay entrenadores que juegan de una manera y yo no entro en su esquema, eso es totalmente respetable”.

También fue claro en afirmar que a sus 33 años de edad tiene una mejor ubicación en el campo, más allá de no ser tan veloz como antes.

“Tengo casi 34 años y estoy en un momento de mi carrera más maduro. Sé dónde correr, dónde pedir el balón, dónde crear espacios. En la Selección se me facilita todo porque tengo jugadores al lado que juegan muy bien, que quieren jugar bien como yo”, prosiguió.

“Para mí es mucho más fácil cuando tienes jugadores al lado que juegan a lo mismo que tú. Colombia tiene un fútbol lindo. Desde que asumió Néstor Lorenzo, hemos hecho un fútbol bueno y eso se ve. Soy importante dentro del esquema de él”, añadió, al recordar que en este momento la Tricolor está en el top tres del mundo de las selecciones que mejor juegan. “Le hemos ganado a todas las grandes: Alemania, Brasil, Argentina, Uruguay, España... Nos gusta jugar contra los grandes. Tenemos una selección con mucha calidad y que sabe jugar partidos importantes”, concluyó.

Por lo pronto es incierto si James será titular o ingresará al campo este sábado ante el Madrid, lo que sí denota es que está fuerte mental y físicamente para seguir dejando su sello de calidad, sobre todo con la Selección Colombia.

