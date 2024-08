Hay que apostarle a los jóvenes: extenista Fabiola Zuluaga

Juan C. González Piragauta

(Especial/La Opinión)

Si de leyendas del deporte nacional se trata, Fabiola Zuluaga está en la lista. La cucuteña es considerada la mejor tenista de la historia de nuestro país por su trayectoria y éxito profesional, al ser la única compatriota en llegar a una semifinal de Grand Slam(Abierto de Australia de 2004); la de mejor posición en el ranquin mundial de laWTA (número 16, en enero de 2005); y por sus títulos a nivel nacional eI internacional.

Es por ese recorrido, sumado al liderazgo que tuvo como capitana del equipo nacional femenino, en la Bilie Jean Cup (2023, llegando a los PlayOffs), que fue nombrada como la Entrenadora Nacional de la Federación Colombiana de Tenis. La Opinión habló con ella.

¿Qué representa para usted ser la nueva entrenadora nacional?

Es un gran paso. Solo poder estar ahí, aportándole nuevamente al tenis colombiano, a los que han confiado en mí para desempeñar este cargo, es importante.

Desde que me retiré dije que mi idea siempre fue devolverle algo o mucho al tenis, por todo lo que me dio. Todo lo que tengo es gracias a este deporte.

¿Qué encontró en los procesos formativos del tenis nacional?

Con el proceso formativo no estaba tan involucrada. Pero en la Federación ya tengo mucho más contacto con los jugadores y debo mirar más a los que están en ese proceso de querer jugar tenis juvenil, no solo por diversión sino ya por competición o pensando más adelante en un profesionalismo o en conseguir una buena beca en la Universidad, que también es una muy buena opción.

Estoy mirando a los que son promesas, realidades y hablando bastante con sus entrenadores; la idea es hacerles un acompañamiento, ver si necesitan una asesoría o un calendario que se pueda organizar.

¿Cómo ve el presente de los entrenadores de tenis en el país?

Ese es el tema más importante, el de los formadores, y nadie los menciona. Son quienes dejan una base importantísima en los tenistas.

Creo que en Colombia hay muy buenos, pero los tenemos abandonados. todo su conocimiento. Ellos se capacitan más. Pero creo importante estar en esto con otros entrenadores (sobre todo los que están en el circuito) para ir intercambiando conocimientos. Este deporte va a mil por hora y hay que estar a la misma velocidad.

Le puede interesar: Camila Osorio ya piensa en el último Grand Slam de 2024: esta será su primera rival de US Open

¿Cuál es su principal desafío en este nuevo cargo?

Apostarles a los más jóvenes, de los 14 años hacia arriba, precisamente para que hagan ese proceso, para que puedan jugar un Grand Slam Junior, para que compitan y sean llamados en los suramericanos; que puedan clasificar a mundiales, que hagan buenos torneos y giras en los torneos ITF y juveniles.

No es fácil arrancar a jugar un circuito, este es un deporte muy costoso y se necesita tener suficiente caja para estar compitiendo entre 6 meses y un año.

¿Qué hace falta para mejorar el apoyo económico a los tenistas?

El tenis en Colombia se ha mantenido durante 30 años gracias a Colsanitas, el mayor impulsor. La Federación Colombiana de Tenis ha tenido una gestión importantísima buscando recursos, no solo para estos gastos sino para también hacer torneos y eventos, juveniles y profesionales, importantes para que los jóvenes puedan progresar.

El Ministerio del Deporte también ha aportado en lo que puede y el Comité Olímpico Colombiano trata de buscarles apoyos a los deportistas en los ciclos olímpicos. Pero ojalá pudiera ser un aporte fijo y grande para nuestros tenistas (y para todos los deportistas) y que se siga vinculando la empresa privada. Es un tema de mucho trabajo, de unir fuerzas.

Pero ¿considera que han mejorado las cosas?

De la época mía a la de hoy sí. Hay más gente que sabe, hay muchos más eventos: torneos nacionales, invitacionales, por equipos, algo que hace 20 años no existían, entonces sí creo que se ha mejorado, pero puede mejorar aún más. Entre más torneos haya, más facilidad hay para los deportistas, pero también entiende uno que a veces la situación del país no da para tanto.

¿Qué decirle a esas personas que le dan palo a los tenistas?

Duele bastante porque la última persona interesada en perder es el que está jugando. Uno solo quiere ganar, porque hace muchos sacrificios, muchas horas en cancha, muchas cosas que se dejan de hacer y a veces hasta entrenar con dolor.

Duele un poquito que sean fuertes, pero hay que apoyar, ver el lado positivo de las cosas.

Es mejor enviar esa energía positiva que estar criticando, porque no se sabe qué puede estar pasando por lamente del jugador, en qué etapa de confianza está. Hay que apoyar y construir.

Le puede interesar: Camila Osorio cayó ante Emma Navarro y se despidió del WTA de Monterrey

¿Qué recomendación les da a los principiantes?

El día en que yo aprendí a disfrutar lo que hacía, ya siendo profesional, me cambió totalmente la vida. Ese sería un consejo.

También aconsejo mucho a los papás para que apoyen, que sigan ahí, que no abandonen el sueño por tres semanas malas. Y buscar un buen equipo de trabajo: un buen entrenador, un preparador físico y un psicólogo, y una vez consigan esa confianza plenamente, podrán hacer ese proceso y recogerá frutos.

¿Cuál fue el mejor momento de su carrera?

Tengo dos: esa semifinal de Australia, haber jugado en ese estadio contra la número uno del mundo, sentirme tan cerca de una gran meta y el sueño que tenía de ganar un Gran Slam; y el segundo, las veces que gane aquí la Copa Colsanitas, ganar un torneo WTA en casa es muy especial.

¿Y el más doloroso?

Las dos cirugías que me alejaron ocho meses de las competiciones, fue muy duro porque cambié las canchas por los consultorios, los bisturíes y los tornillos. Yo pensaba que no iba a recuperar el brazo, que no iba a poder volver a lugar. Tuve que hacer muchos cambios de raqueta, de cuerdas, pero afortunadamente tuve buenos resultados cuando volví.

¿Qué hace falta para tener otra Fabiola Zuluaga?

Seguir trabajando. El problema es que hoy en día todas las jugadoras son más conscientes del tema físico, del tema psicológico, de la nutrición; cada vez es más difícil ganarle a una jugadora del sistema. La tecnología ha avanzado: la pelota viene más rápido, la raquetas son diferentes, las superficies también... son muchos frentes en los que hay que competir.