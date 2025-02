Gustavo Florentín fue tajante: no hay crisis en Atlético Bucaramanga

Gustavo Florentín, entrenador de Atlético Bucaramanga, se mostró satisfecho por el desempeño de su equipo en el empate 0-0 ante Deportivo Cali, en la cuarta fecha de la Liga BetPlay I de 2025.

El estratega destacó el orden táctico y defensivo, pero también las variantes ofensivas, a pesar de la falta de definición, en ocasiones que tuvieron Luciano Pons, Aldair Zárate y Frank Castañeda, entre otros.

“Fue un partido muy disputado de ambos equipos, ambos quisimos proponer nuestro estilo, ambos quisimos ganar, con mucha dinámica, intensidad; a lo largo del partido tuvimos como 10 remates de lo cuales cuatro fueron situaciones de gol. Se hizo un trabajo táctico muy bueno, que nos permitió tener contención, me parece que es un empate justo por lo que propusimos ambos equipos”, explicó Florentín, quien completó su sexto partido al frente del ‘Leopardo’, con tres empates y tres derrotas.

Para el entrenador paraguayo el equipo “cada vez está teniendo más soltura, ya en partidos anteriores estábamos teniendo la mala fortuna de no concretar y que nos marcaran. Me gustó bastante el equipo, se jugó más en campo rival, tuvimos oportunidades en base a la elaboración, tuvimos transiciones y hay un crecimiento partido a partido”.

El timonel, así mismo, reconoció que se sentía tranquilo, antes del compromiso, más allá de los resultados, con tres derrotas en la Liga (Chicó 1-0, América 4-0 y Once Caldas 2-1) y dos empates en la Superliga contra Atlético Nacional (1-1 y 0-0).

“No sé porqué punto de oro, yo me siento tranquilo a pesar de que no estábamos consiguiendo la victoria. Hay crisis en el fútbol y nosotros no teníamos crisis; crisis es cuando no sale absolutamente nada, pero el equipo venía jugando bien, teníamos esa mala racha de que quedábamos con diez hombres rápidamente”, expresó el timonel.

De igual forma, contó que su tranquilidad obedece a que “veía del lado de los jugadores ese esfuerzo, esa dedicación, de romper la mala racha, hoy se entregó todo y estoy convencido de que el equipo va a seguir creciendo y se ve, nadie puede decir que el equipo no intenta o que el equipo no juega”.

Finalmente valoró el aporte de Fabián Sambueza, quien “es un jugador muy influyente” y el “autocontrol que tuvieron los jugadores que estaban amonestados (Carlos Henao, Jéfferson Mena, Carlos Romaña y Aldair Zárate, entre otros) para evitar la expulsión”.

El próximo martes, 18 de febrero, Atlético Bucaramanga recibe, desde las 4:00 p.m., en el estadio Álvaro Gómez Hurtado de Floridablanca, a Alianza FC en la quinta fecha de la Liga BetPlay.

