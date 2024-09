El técnico Néstor Lorenzo: un equipo crece cuando se obtiene una victoria importante

Se disputó la penúltima fecha de la primera vuelta de las eliminatorias suramericanas al Mundial de 2026 y Colombia continúa haciendo una buena campaña.

Su victoria del martes en la noche en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla al vencer (2-1) a la líder Argentina y actual campeona de América y del Mundo la consolidan en la clasificación.

La Tricolor en buen partido sin ser vistoso desde lo futbolístico sumó tres puntos importantes frente a un rival que no era fácil y que es la mejor selección del planeta.

Los cafeteros con el triunfo ante los argentinos, a la que no le ganaban desde 2007 ahora es segunda con 16 puntos, desbancado a Uruguay que tiene 15 puntos, tras el empate en su visita a Venezuela, encuentro que terminó igualado (0-0).

Colombia le planteó un partido inteligente a la Albiceleste que tal como sucedió en la final de la Copa América salió presionar a los locales en su área buscando aprovechar cualquier error en los primeros minutos del partido y por poco logra conseguir su objetivo.

Le puede interesar: Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026: así quedó tras el triunfo de Colombia sobre Argentina

Después Colombia se paró bien en defensa, evitó cualquier ataque y anticipo en marca a Argentina que a pesar de acercarse al pórtico de Camilo Vargas no pudo concluir las jugadas ante la férrea defensa cafetera.

El equipo de Néstor Lorenzo también tuvo pasajes en los que no pudo romper la defensa de los gauchos, pero mostró actitud, y abrió juego por las bandas e hizo que el juego fuera un poco más abierto aparte de tener el balón donde James Rodríguez fue influyente.

El oriundo de Cúcuta sin estar al 100 % de su condición física fue determinante el partido. El único lunar que tuvo fue el error en la devolución de un balón que le valió el empate a los albicelestes, pero luego tendría un desquite en el tiro penal.

Juego parejo

En las eliminatorias no se trata de jugar bonito, lo que prima es sumar de a tres para llegar al próximo Mundial. No obstante la idea es no perder el concepto jugar bien.

Independiente de las características del partido, el técnico Néstor Lorenzo quedó contento con el resultado y trabajo de sus jugadores.

“Para ganarle a Argentina, el mejor equipo de la actualidad hay que hacer muchas cosas bien y bueno, si bien fue un partido parejo en donde hicimos muchas cosas bien, no se pudo jugar vistoso, pero por momentos el equipo demostró que cuando se tenía que meter metió y cuando se tenía que jugar lo hizo también”, afirmó el seleccionador de la ‘Tricolor’.

Con respecto al penalti que les terminó dando la victoria, el argentino fue moderado en su apreciación que si fue falta.

“Yo la vi y sí me pareció penal, tanto en vivo desde el campo, se lo lleva puesto, son interpretaciones”.

Le puede interesar: Lo dimos todo: James Rodríguez demostró de nuevo que su lugar en el mundo es la Selección Colombia

En cuanto a la cimentación de la selección en estas eliminatorias donde Argentina está por encima de los demás y el resto de equipos se ven parejos, Lorenzo sostuvo que “Ayer (lunes) hablé sobre que un equipo crece cuando se obtiene una victoria importante porque sabe lo que tiene que hacer para ganar.

De la derrota puedes aprender, pero cuando ganas instalas una serie de hábitos que hacen falta. Manejo de tiempo, de la ansiedad, todo lo que nos perjudicó en la Copa América y de tanto tiempo de estar juntos y el fútbol fluía. Pero esto de darse cuenta de que podemos y de que tenemos un techo alto va a ser algo para mantener”.

El resto de la jornada

El cierre de la octava fecha dejó varias sorpresas una de ellas el triunfo de Bolivia en Santiago, al vencer a Chile (2-1) con anotaciones de Carmelo Algarañez (13’) y de Miguel Terceros (45+1). Por los australes había igualado parcialmente Eduardo Vargas (39’).

Para los del altiplano fue el segundo triunfo en línea pues venía de ganarle a Venezuela (4-0) en la altura de Bolivia sumando nueve puntos en la tabla que lo meten en la pelea de la clasificación.

Chile por su parte no levanta cabeza con Ricardo ‘El Tigre’ Gareca, al sumar la segunda derrota consecutiva que lo deja estacionado en la novena posición. La Roja venía de ser goleada (3-0) frente a Brasil y necesitaba ganar de local, pero fue sorprendido por Bolivia que fue ordenado y práctico.

Otro que no quiere despegar es Brasil, que tras golear los chilenos la fecha anterior, no pudo en Asunción, al caer (1-0) ante Paraguay con anotación de Diego Gómez (20’).

La canarinha con Vinicius Junior, Rodrigo, Lucas Paquetá y la nueva joya brasileña Endrick no logró al menos rescatar un punto en el estadio Defensores del Chaco. Los pentacampeones del Mundo que la fecha anterior ascendieron al cuarto puesto ahora son quintos con 10 puntos.

Entre tanto Ecuador recuperó terreno al imponerse (1-0) en su casa al derrotar a Perú que venía de igualar (1-1) ante Colombia, en Lima. El gol del triunfo lo hizo el experimentado Ener Valencia (54’) lo que le permite ser cuarto en la tabla.

Por último, en Maturín, Venezuela no pudo reivindicarse con su afición, al empatar (0-0) frente a Uruguay que bajó al tercer lugar y la Vinotinto al sexto, con diez puntos.

Novena y décima fecha de las eliminatorias se disputará el 10 y 15 de octubre.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion