Egan Bernal no correrá en París 2024: Santiago Buitrago lo reemplazará

Egan Bernal no irá a los Juegos Olímpicos de París 2024. La Federación Colombiana de Ciclismo comunicó este jueves que el campeón del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021 no podrá competir con la Selección Colombia tras no recibir permiso del Ineos para ir a las justas olímpicas.

El reemplazo de Bernal para la prueba de ruta que se disputará el 3 de agosto será el bogotano Santiago Buitrago, pedalista del Bahrain Victorious.

El ciclista de 24 años de edad, que suma dos victorias de etapas en el Giro de Italia 2022 y 2023, esta temporada logró una etapa en la París-Niza, fue subcampeón de la Vuelta a la Comunidad Valenciana y fue quinto en la Flecha Valona.